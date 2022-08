Novia de Octavio Ocaña responde si ya tiene novio.

Nueve meses han pasado desde que el actor Octavio Ocaña perdió la vida tras una persecución policíaca en el Estado de México; sin embargo, su recuerdo permanece vigente en sus familiares, amigos y sobre todo en su prometida Nerea González, quien no la ha pasado nada bien desde que el histrión partió de este mundo.

Actualización en el proceso de investigación del actor Octavio Ocaña.

Nerea se ha encargado de visitar la tumba del actor y adornarla con flores, así como de mantenerlo vivo en redes sociales donde constantemente comparte imágenes y videos del actor, siendo la publicación más reciente una donde aparece con su prometido vistiendo del mismo color y la acompañó con el texto “My love” y un emoji de corazón.

El pasado 29 de julio, González publicó un emotivo video recordando al actor: “¿Cómo encontrar algo así?”, escribió la prometida de Octavio Ocaña. Las reacciones no se hicieron esperar, ya que decenas de internautas se hicieron presentes en su publicación con mensajes de aliento.

Roban capilla en donde descansan los restos de Octavio Ocaña

Hace unos días la hermana del actor, Bertha Ocaña, dio a conocer que la capilla que se construyó en el lugar donde el joven perdió la vida fue vandalizada y robada. A través de sus redes sociales, la joven se dijo avergonzada por estos actos y expresó su malestar por el hecho de que sigan afectando a su familia.

“Es demasiado decepcionante darte cuenta de la maldad que existe. Sucede que la capilla, una capilla que fue regalada con muchísimo amor por parte de un canal de YouTube… arrancaron la capilla completa, se la llevaron, dijo la hermana de Ocaña en un video.

¿Nerea González tiene nuevo romance? Bertha no fue la única que dijo sentirse consternada por el robo de la capilla, sino también Nerea González, quien reapareció para aclarar de una vez por todas si está estrenando romance o no.

“La verdad es que como les encanta a las páginas hacer chismes, pero no, la verdad es que ni siquiera me interesa”, declaró la prometida de Octavio Ocaña para el programa Chismorreo.

La joven también se sinceró sobre lo difícil que ha sido sobrellevar su partida y cómo ha enfrentado este duelo junto a su hijo. “Fue súper complicado porque el primer es él (mi hijo) estuvo viviendo con mi hermana pues porque pues yo estaba todavía en shock”, compartió.

Qué ha pasado con la investigación en torno a la muerte del entrañable ‘Benito Rivers’, Nerea González reveló que “seguimos con los mismo, obviamente no ha salido nada nuevo que no sepamos o que no nos hayamos dado cuenta”, destacó.