Le pide que sea su novia durante función de Spiderman; lo rechazan.

El amor se encuentra en todos lados, tal es el caso de joven que se hizo viral en redes sociales después de que le declaró su amor a su amiga de una forma muy peculiar, pues decidió vestirse de Spiderman.

Esta original propuesta la realizó en el cine frente a muchas personas; sin embargo la chica no aceptó y hasta se molestó con él; este momento quedó capturado en video.

Te puede interesar: Christian Nodal se disfraza de Spiderman para enamorar a Belinda.

El Spider-man que fue rechazado por su amiga

Hace unos días se viralizó un video de una propuesta de noviazgo durante el estreno de Spider-Man: No Way Home, aunque esta acción resultó muy romántica, no terminó como como esperaba.

Un joven vestido del superhéroe de Marvel acudió a una plaza comercial acompañado de un amigo que traía una cartulina. En el video se puede apreciar como ambos caminan hasta el área en donde se encuentra el cine, lugar en el que está su amiga.

Una vez que llegaron al lugar y vieron a la joven, hizo algunos movimientos de Spiderman para impresionar a la joven, quien se encuentra muy sorprendida, pues no sabía la identidad de la persona que estaba detrás de ese disfraz. En ese momento se reveló el mensaje de la cartulina que decía ¿Quieres ser mi novia?.

La joven muy emocionada le pide al personaje que se quite la máscara y al puro estilo de Peter Parker, se la retira. En ese momento, la actitud de felicidad de la joven cambia al darse cuenta de que se trata de su amigo.

La reacción de la joven al ver el rostro de Spider-man

Tras hacerse viral esta original pedida de noviazgo, las opiniones entre los internautas se dividieron. Una vez que la joven observó quien le pedía que fuera su novia, la chica reaccionó mencionando:

-¿Por qué haces esto? -Por qué yo quise ser tu Spiderman. Para ver la película juntos. Spiderman con su Spiderchica. -No, no tuviste que hacer esto, la verdad es que no me parece, qué vergüenza, mira como toda la gente está amontonada mirando

También te puede interesar: VIDEO: “Spiderman” queda inconsciente en plena fiesta al dar maroma

A pesar de la presión social y de las súplicas del chico disfrazado, la joven dijo que no y abandonó el lugar, por lo que causó miles de reacciones en internet.