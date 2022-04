VIDEO: Supuesto novio de Ángela Aguilar rompe el silencio.

Ángela Aguilar, mejor conocida como la “princesa del regional mexicano” e hija de Pepe Aguilar, ha estado envuelta en polémica en los últimos días luego de que se filtraran fotografías en las que aparece junto a su supuesto novio, Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella y forma parte del equipo de trabajo del intérprete de “Por mujeres como tú”.

Pese a que la hija de Pepe Aguilar ha querido mantener su vida privada lejos de los reflectores, las imágenes filtradas muestran que tanto Gussy Lau y ella son muy cercanos, pues en ellas se evidencia el supuesto romance que existe entre la cantante y el compositor, ya que en una de las postales se aprecia claramente como el Lau coloca su lengua muy cerca de la boca de Ángela Aguilar.

¿Quién es el supuesto novio de Ángela Aguilar?

Cabe recordar que Lau, de 33 años, se unió el equipo de Pepe Aguilar en marzo de 2021 para participar en su disquera Equinoccio Records, por lo que desde entonces se ha mantenido muy cerca de la familia Aguilar, especialmente de Ángela Aguilar, al menos así lo demuestran las fotografías.

Ante la filtración de las imágenes, algunos fanáticos rascaron en el pasado y revivieron un video en el que Gussy Lau negó tener una relación sentimental con la hija de Pepe Aguilar.

¿Qué dijo Gussy Lau sobre Ángela Aguilar?

“¿Andarías con Ángela Aguilar?”, le cuestionaron. “No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chin...! No te halla para pegarte otro”, fueron las palabras de Gussy Lau en aquel entonces.

Los rumores sobre su relación están a la orden del día, ya que ni Ángela Aguilar ni Gussy Lau han hecho ninguna declaración al respecto.

La cuenta que público las imágenes en las que aparece el compositor de 33 años muy cariñoso con la nieta de Flor Silvestre, acompañó el posteo con el siguiente texto: “Pues me llegó esta foto de Ángela Aguilar con su novio Gussy Lau, un compositor mexicano. No es por nada Pepe Aguilar, pero cuide a su princesa porque no tiene buena fama el joven, dicen que le tira el perro a todo lo que se mueve”.