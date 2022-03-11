Le dice “no” a su novio en plena boda por estar calvo y usar peluquín.

En ocasiones, las relaciones amorosas se vuelven un poco complicadas y cuando se trata de tomar una decisión se hace en los momentos menos oportunos. Tal es el caso de un novio que fue rechazado en plena boda por ser calvo y usar peluquín, por lo que la boda se canceló.

Estos hechos ocurrieron en India, cuando una novia acusó a su futuro esposo por no decirle la verdad sobre su apariencia física.

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El rechazo sucedió a mitad de una ceremonia religiosa, pues la mujer descubrió que su pareja le había ocultado que no tenía pelo y que usaba un peluquín para ocultarlo.

Fue en la ciudad de Etawah, donde se esperaba una celebración de una boda inolvidable con un encantador final, sin embargo, los hechos dieron un giro inesperado y todo se salió de los planes.

Una triste situación se vivió en plena boda

A la última hora y en medio de la ceremonia, la novia tomó la decisión de cancelar el evento acusando a su hombre de mentirle.

El nombre del novio es Ajay Kumar, quien relató a los medios el rechazo que recibió de la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa.

Después de varios meses de una bonita relación y de hacer una ceremonia religiosa, las cosas terminaron por la calvicie del hombre, pues éste no se dejaba tocar el peluquín que llevaba puesto.

A la mujer se le hizo muy extraña la conducta de su pareja, así que decidió averiguar qué escondía debajo del sombrero y fue justo en ese momento cuando la novia descubrió el cabello postizo; tras esta sorpresa se desmayó a la mitad de la ceremonia.

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Cuando la joven recuperó el conocimiento, rechazó a su novio porque se sentía muy herida con la mentira que le había dicho; mientras que el novio no pudo hacer más y aceptó la decisión de su pareja.

