Novio de Yeri Mua golpeó a equipo de Ventaneando en aeropuerto.

Naim Darrechi, novio de la famosa y polémica influencer veracruzana Yeri Mua, fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México después de que agrediera a algunos reporteros, entre ellos a uno de nuestros corresponsales de Ventaneando.

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¿Naim Darrechi perdió la cabeza?

Daniel Aguilar, reportero de Ventaneando, nos platicó lo que pasó con el influencer español. “Vimos entrar a esta influencer Yeri Mua con Naim Darrechi, nos acercamos varios reporteros para entrevistarla, pero Naim, ahí ustedes pueden ver en pantalla cómo viene manoteando con los micrófonos, incluso nos escupe, se pone muy agresivo y ahí es donde empieza la agresión física a nuestros compañeros camarógrafos y lanza patadas”.

Así mismo, Aguilar señaló que Naim se portó muy violento y destrozó la cámara. “Estamos alrededor y ahí empieza (a agredirnos), incluso él menciona que es el embarazo. Ahí tenemos los golpes que se dieron y vean ustedes la manera tan violenta en que se comporta, tenemos el golpe a la cámara de Ventaneando”.

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¿Detuvieron a Naim Darrechi? Al preguntarle si detuvieron a Naim Darrechi, Daniel Aguilar declaró que “la Policía Auxiliar del Aeropuerto hizo el favor de detenerlo y lo tuvieron un momento aquí en la puerta de salidas internacionales y ya lo llevaron al Ministerio Público".

"Los compañeros camarógrafos cuyo equipo salió (dañado) fueron a levantar la denuncia y pues ahorita estamos a la espera de que se levante la denuncia contra este tipo que se portó de una forma muy cobarde”.

¿Qué hizo Yeri Mua al respecto?

Al preguntarle sobre cuál fue la reacción de Yeri Mua tras lo sucedido, nuestro reportero declaró que la influencer “iba a un lado y argumentaba que los dejaran y cuando vio que llegó la Policía Auxiliar, ella prácticamente lo desconoció y se metió directo a la sala para yo creo abordar su vuelo, no sabemos hacia dónde iba pero pues lo dejó, el único detenido fue Naim”.

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¿Qué le pasó a nuestro camarógrafo?

Afortunadamente nuestro camarógrafo se encuentra bien, pues la agresión no fue directamente sobre su persona sino sobre su equipo de trabajo. “Varias piezas de la cámara cayeron al piso, incluso nos ayudaron a recogerlas”, recalcó Daniel Aguilar. Cabe recordar que Naim Darrechi pasó 18 meses en prisión porque es muy violento y el equipo de Ventaneando se encuentra levantando la denuncia junto con otros dos reporteros.