Acompañantes de Octavio Ocaña rompen el silencio sobre lo sucedido.

La muerte de Octavio Ocaña continúa en boca de todos por la forma en la que perdió la vida y las recientes declaraciones de los acompañantes del actor, las cuales podrían cambiar el curso del caso.

La muerte del histrión se dio a conocer el 29 de octubre, el informe oficial indica que el actor de 22 años murió por un impacto de bala en la cabeza, presuntamente causado por él mismo de manera accidental, pues estaba bajo efectos del alcohol.

Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones del abogado de la familia Ocaña, Francisco Hernández, los testimonios de sus acompañantes desmienten esa versión oficial de las autoridades.

“Nos sentimos muy optimistas por lo que declararon. Sus declaraciones se contraponen con la versión oficial, logramos que se abriera a nuevas líneas de investigación”, comentó el abogado a Ventaneando.

Según los dos acompañantes, Octavio en ningún momento sacó ningún arma de fuego, por lo que no pudo dispararse a sí mismo accidentalmente.

Abogado de Ocaña cuestiona escena del crimen

El abogado cuestiona la escena del crimen, la cual pudo haber sido alterada o “manipulada”, logrando así que la evidencia esté comprometida.

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto qué significa, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable”, aseguró Hernández.

“No aparece ninguna prueba ni ningún rastro de pólvora, ni en sus manos, ni en las manos de los acompañantes”, añadió el defensor de Ocaña.

Si la escena del crimen donde se encontraba el cuerpo de Octavio Ocaña fue alterada, se llevaría a cabo otro tipo de investigación que podría llevar a un nuevo panorama.

“Si se comprobase que alguien alteró la escena del crimen con alguna finalidad culposa o dolosa, por eso es que también hay otra carpeta en la Fiscalía General del Estado de México, por la Fiscalía Anticorrupción. No es casualidad que la comisión estatal haya abierto una investigación por oficio, porque si existieron disparos por parte de los policías, no estuvieron justificados”, explicó el abogado.

“Sin embargo, los peritajes están demostrando, precisamente, lo que no se alteró, lo que fue en su momento el cuerpo de nuestro querido Octavio, el arma de primer respondiente, esas cosas no se alteraron y estamos tratando de investigar científicamente que es lo que sucedió”, añadió.

