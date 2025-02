Olivia Collins señala a Imelda de armar un circo y ser una malagradecida

En medio del pleito legal que mantiene Maribel Guardia en contra de su nuera Imelda Garza Tuñón , a quien denunció por violencia familiar, Olivia Collins, amiga cercana de Maribel, atizó en fuego y reprochó a Imelda que catalogue como desaparición forzada la decisión de las autoridades, de asignar de manera temporal la custodia del pequeño José Julián a Maribel.

¿Qué dijo Olivia Collins? En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Olivia Collins dijo que “no es ningún secuestro, está dando patadas de ahogado, sí. No defiendas lo indefendible Imelda, de verdad”.

Olivia Collins piensa que Imelda tuvo que ver con la muerte de Julián Figueroa [VIDEO] La actriz Olivia Collins explota en contra de Imelda Tuñón, asegura que solo quiere hacer un circo con todo el caso mediático.

“Maribel está perfectamente con la ley… se llevó a cabo todo con la ley, entonces no hay peligro. Está arañando las paredes queriendo salir avante de esto, pero cuando lo tenía no lo cuidaba, cuando lo tenía no hacía lo correcto como madre, entonces ahora no se lo está quitando”.

Te puede interesar: Maribel Guardia rechazó un proyecto muy importante, así lo aseguró Alex Gou

“No entiende que no se lo está quitando, ¿no tiene inteligencia? Ella sabe perfectamente que está mal, sabe Imelda, ¿por qué estás haciendo tu circo? Está feliz haciendo estas entrevistas, está feliz hablando, está feliz y no es cierto que extrañe al niño”, dijo Olivia Collins.

¿Olivia Collins fue testigo del comportamiento errático de Imelda Tuñón? Olivia asegura haber sido testigo de los comportamiento erráticos e irresponsables de Imelda Tuñón.

“Lo que dice Maribel en la conferencia es cierto. Yo hace mucho le dije que lo tenía que hacer y ella no era capaz, pero es que no entienden que no le va a quitar al bebé, no se lo va a quitar, simplemente quiere que sea una mamá sana. Le está ofreciendo rehabilitación, Maribel casi casi la adoptó como su hija, o sea, después de la muerte de Julián se quedó a vivir ahí. Malagradecida, total y absolutamente malagradecida, desubicada, muy, muy trastornada”, recalcó la actriz.

Te puede interesar: ¿El hijo de Imelda está desaparecido? Esto fue lo que dijo Marcelia Figueroa

“Que vaya a una rehabilitación, que de verdad intente sanar, que si quiere estar con su hijo, vamos Imelda, hazlo por favor. Lo de Imelda siempre ha sido un problema”, agregó.

¿Imelda Tuñón tuvo algo que ver con la muerte de Julián Figueroa?

Olivia Collins incluso tiene sospechas de que Imelda tuvo algo que ver con el fallecimiento de Julián Figueroa.

“Es un tema difícil, amigo, pero es algo muy delicado… Nunca fue grata para la familia”, dijo la actriz: “Imelda no ayudó a Julián, no lo ayudó”, finalizó