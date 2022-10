¿Se alegra? Geraldine Bazán reacciona a supuesta separación de Gabriel Soto e Irina Baeva.

Mucho se ha especulado sobre que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto llegó a su fin; sin embargo, los rumores se avivaron en días pasados cuando la rusa dejó en visto al actor mexicano quien la felicitó en su cumpleaños, pero ¿qué opina Geraldine Bazán al respecto?

Paola Reyner, organizadora del evento que canceló la participación de Irina Baeva, asegura que no hubo caso de discriminación con la artista.

La pareja no pudo estar junta durante el cumpleaños número 30 de Irina Baeva, quien por cuestiones de trabajo tuvo que viajar a Nueva York y pasar su onomástico a bordo de un avión, por lo que estuvo un tanto desanimada.

Pero llamó la atención que en su publicación ni siquiera mencionó a Gabriel Soto, a quien, dicho sea de paso, dejó en visto después de que el actor la felicitara a través de su cuenta de Instagram con un mensaje que para gusto de los internautas fue sumamente frío.

En su cuenta de Instagram, Soto compartió una foto un tanto pixeleada de su amada y la acompañó con el siguiente mensaje: “Birthday girl. Que esta vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona, ya en unos días”, a lo que la rusa ni siquiera respondió y ni un like le dio.

Los fans de la pareja no dejaron pasar por alto este hecho y aseguraron que las felicitaciones de Gabriel Soto en nada se parecían a las que le envió hace un año y que quizá por eso la también modelo ni lo peló.

¿Qué opina Geraldine Bazán de los problemas entre su ex e Irina Baeva? Conforme cobra fuerza la separación de Gabriel Soto con la modelo rusa, Geraldine Bazán habló en un reciente encuentro con los medios durante un desfile de la revista Vogue sobre lo que pensaba sobre los problemas de la pareja y de forma directa y contundente dijo que no era de su atención.

“La verdad es que no sé, no es algo que me importe o me incumbe”, acotó.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto estuvieron juntos durante 10 años; sin embargo, en 2017 anunciaron su separación y al año siguiente finiquitaron su divorcio después de que la actriz se enterara que el padre de sus hijas le había sido infiel con la modelo.