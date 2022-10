Irina Baeva ignora de la peor manera a Gabriel Soto: ¿Se acabó el amor?

La relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva no marcha de la mejor forma, incluso, se desconoce si todavía están juntos o si ya se terminó su amor debido a los múltiples rumores que han sonado en torno a la pareja y su crisis.

Paola Reyner, organizadora del evento que canceló la participación de Irina Baeva, asegura que no hubo caso de discriminación con la artista.

Al respecto, algunos fans de la pareja han indagado en la vida de los famosos y han encontrado algunas pistas que hacen suponer que están al borde de separarse. Por ejemplo, lo sucedido durante el cumpleaños número 30 de la actriz rusa.

Por principio de cuentas, los actores no pudieron estar juntos durante el cumpleaños de Irina Baeva, quien está participando en algunos proyectos en el extranjero. La actriz viajó a Nueva York, por lo que su cumpleaños coincidió con su vuelo, por lo que confesó que se encontraba desanimada.

“Hello 30. Este año literal me tocó celebrar mi cumple arriba de un avión, pero así pasa cuando sucede. Y sí, al principio estaba un poco triste, pero pensándolo bien y haciendo el recuento de los últimos 10 años, no puedo estar más feliz y agradecida con la vida, tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy.

Te puede interesar: Gabriel Soto responde si le fue infiel a su prometida Irina Baeva.

Del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido y, sobre todo, con tantas cosas por delante. Dicen que los 30 es la mejor etapa de la vida. So 30’s. LET´S DO IT!. PS: llegando a mi ciudad favorita en el mundo sí se celebró con mi amor @luisdelaluz y @jocelyncorona_ gracias por estar! Y gracias a mis amigos, familia y todos y cada uno de ustedes por mandarme tanto amor y felicitaciones en ese día”, escribió en redes sociales.

¿Irina Baeva dejó en visto a Gabriel Soto? Sin embargo, llamó la atención que jamás mencionó a Gabriel Soto, pero ahí no quedó la cosa, ya que también ignoró la felicitación que el actor le dedicó en su cuenta de Instagram, por lo que lo dejó en visto.

En su cuenta de Instagram, Gabriel Soto compartió una foto de Irina Baeva y la acompañó con el siguiente mensaje: “Birthday girl. Que esta vuelva al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona, ya en unos días”, pero la actriz no respondió ni le dio like.

Esto opinaron las redes sociales

Los fans de la pareja no dejaron pasar el momento y aseguraron que las felicitaciones de Gabriel Soto fueron frías y en nada se parecen a las que le envió hace un año y que quizá por eso no recibió respuesta de la actriz.