Oscilación Madden Julian: ¿Qué es y cómo afectará a México?

Ya ha comenzado la temporada en la cuál hay sectores del país que pueden estar afectados por fenómenos climáticos, entre ellos los huracanes o tormentas tropicales, que terminan por ser un problema importante para parte de la sociedad. Ahora tenemos a la Oscilación Madden Julian, la cual va a afectar a México de la siguiente forma.

Empecemos diciendo que no es algo anormal, pues esto acontece al menos 6 veces al año en el país. Ahora bien, puede que para los expertos en todo lo que tenga que ver la meteorología la oscilación no sea algo extraño, pero para quienes no sepan es una tema que vale la pena explicar.

¿Qué es la Oscilación Madden Juan y cómo afectará a México?

La Oscilación Madden Julian es una perturbación tropical que recorre nuestro planeta al este sobre el Ecuador dentro de los trópicos.

Esta oscilación puede conceptualizarse o visualizarse como una onda que va intercalando periodos de desarrollo de precipitación, seguidos por tiempos de inhibición de precipitación.

El meteorólogo José Martín Cortés, ha hecho las siguientes precisiones sobre el tema, donde explica de forma detallada el fenómeno.

Más o menos tiene un promedio de 60 días en que ésta se desplaza o llega, por ejemplo, partiendo del océano Índico, da la vuelta y tarda alrededor de 60 días; es un valor promedio, ya que va desde los 30 días. Eventualmente, puede llegar a acelerarse o incluso desacelerarse y tardar hasta 90 días

El especialista también dijo que tiene el potencial suficiente como para convertir a una tormenta tropical en un huracán.

