¿Reportera agredida por Pablo Montero tomará acciones legales?

Italia Herrera nos contó lo que pasó con la agresión de Pablo Montero.

Italia Herrera, reportera agredida por Pablo Montero, se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar de la agresión del cantante en Saltillo, Coahuila.

La joven contó a este programa que su compañero reportero también fue agredido por Pablo Montero, aunque este momento no fue captado ante las cámaras.

“El señor Pablo me manoteó muy feo la mano, me quitó el teléfono y lo que ustedes ya vieron. Fue una pesadilla estar encerrada en contra de mi voluntad porque me privaron de mi libertad alrededor de 10 o 15 minutos, pero fue muy feo”, dijo la reportera.

¿Italia Herrera tomará acciones legales?

Italia Herrera confiesa a Ventaneando que se encuentra con las autoridades tras la agresión de Pablo Montero, pues tiene “miedo” luego de lo sucedido.

“Me encuentro en la delegación aquí en Saltillo... la fiscalía está agilizando las cosas porque estoy con mucho miedo. Me dijo muchas malas palabras, fue muy grosero, golpeó en distintas ocasiones a mi compañero y no se lo deseo a nadie”, declaró a Ventaneando.

La reportera mexicana informó que fue intimidada para borrar el material que grabó del cantante mexicano: “Yo ya me quería salir, pero su personal de seguridad no me dejaba salir”.

“Desconozco en qué estado venía, ahí no me meto y no me incumbe. La situación es muy grave porque nos priva de nuestra libertad a los periodistas”, continuó.

Herrera expresó que temió por su vida en Saltillo, pues fue privada de su libertad por parte del equipo de Pablo Montero.

“Entré en shock y sinceramente no sabía qué hacer... no esperas que un artista de gran calidad haga ese tipo de cosas. No esperas que haga eso enfrente de un niño y de mujeres”, refrendó la periodista y argumentó que existen delitos como privación de la libertad en este caso.

