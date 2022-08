¿Sylvia de Rugama prepara demanda contra Sergio Sendel?

Sylvia de Rugama denunciará para pelear por todas sus propiedades.

En la batalla por recuperar los terrenos, que asegura forman parte de la herencia que su padre José de Rugama le heredó, y que ella misma empezó con la investigación sobre quién podría estar detrás de la invasión, despojo y apropiación ilegal de al menos 14 predios, Sylvia de Rugama advierte que está lista para proceder civil y penalmente en contra de quien resulte responsable.

Sylvia quiere que ahora sean las autoridades quienes delimiten si efectivamente Sergio Sendel y su hermano Arturo son los principales responsables del ilícito en el que también podrían quedar involucrados María Elena Saldaña y Rubén Cerda por haber comprado una de las casas en cuestión.

“Hago de su conocimiento a todos los involucrados que vamos a tomar acciones en las instancias correspondientes. No es un chisme, no es una difamación, no es un juego mediático... es algo muy serio. De aquí en adelante vamos por la vía legal. La semana pasada se iniciarán las demandas y que caiga quien caiga”, dijo en exclusiva a Ventaneando.

Te puede interesar: Esto dijo el abogado de Pascacio “N” tras la vinculación a proceso del actor.

Sylvia manda fuerte mensaje a Rubén Cerda

Sylvia espera que la información recabada le permita avanzar en su causa, especialmente la relativa a la casa que María Elena Saldaña le vendió a Rubén Cerda.

“El registro público a la propiedad no miente... debería de mostrar un folio real. ¿Por qué no lo hace? Es muy simple: Él ni siquiera tiene la toma de agua legal”, dijo a este programa luego del tenso encuentro que tuvo con Rubén hace unos días.

Y confirma que por lo pronto, evitarán que Rubén Cerda siga utilizando agua del predio aledaño.

“El señor no va a continuar usando nuestra agua. Eso se acabo: La tolerancia, el creer, el sentir lastima”, concluyó.

También te puede interesar: Laura León habla de su primera aparición en el teatro.