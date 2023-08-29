‘Juego psicológico, intimidación y riñas’. Pablo revela por qué fue más desgastante esta temporada de Survivor.

El viernes pasado, tuvimos la oportunidad de ver la gran final de Survivor México en vivo, donde Pablo Martí se levantó con el collar de inmunidad y se convirtió en el ganador de dos millones de pesos por segunda ocasión, es decir, es el bicampeón del reality de Azteca.

Sin embargo, la temporada ha sido mucho más complicada que en ocasiones pasadas, así lo ha confirmado Pablo en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde estuvieron de invitados Nahomi y Sergio.

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¿Cómo fue la temporada de Survivor México?

El gran ganador de Survivor México, reveló que esta temporada fue mucho más complicada que la anterior, no por el tema de la competencia, sino por el juego mental que enfrentaron.

Esta temporada, fue mucho más difícil en ese aspecto, siento que en la otra temporada fue más difícil en el aspecto de la competencia, creo que estaba más dura la competencia y las pruebas, pero en esta temporada fue juego psicológico, fue la intimidación, fueron las riñas y eso, yo creo que a mí me desgasta mucho más que aplicarse en el juego, fue mucho más difícil desde el primer momento, lo del tótem de Natalia, lo de la carne asada

Sin duda, fue un momento de crecimiento personal para Pablo, quien estuvo todo el tiempo retado por Nahomi, Duggan, Kenta, pero al final logró sobrellevar las situaciones que lo llevaron a ganar Survivor México.

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