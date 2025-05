Padre de Octavio Ocaña mostró su apoyo a Nerea Godínez tras ventirlarse su aborto

Vaya controversia la que se ha armado gracias a Doña Lucía Ocaña, madre de Octavio Ocaña, quien ventiló en días pasados en ‘Ventaneando’ que Nerea Godínez, expareja del actor, abortó un bebé de ambos.

¿Qué dijo la madre de Octavio Ocaña?

“A Octavio lo deprimió mucho que también Nerea, en su momento, yo nunca quise comentar eso, pero Nerea en ese momento estuvo embarazada de Octavio y no quiso tener el hijo, fue y se lo sacó”, dijo Doña Ana Lucía Ocaña.

Ventaneando | Programa 28 de mayo del 2025 [VIDEO] Además, la madre de Octavio Ocaña hace fuertes declaraciones sobre lo que pudo ser el futuro de su hijo previo a su homicidio.

Doña Ana Lucía Ocaña reveló que su esposo agarró y dijo “’¿sabes qué? Es su cuerpo, es su voluntad, ya no le insistas, ella no quiere’. Todavía estaban permitidos los legrados, no como ahorita que ya no lo puedes hacer, se fue y lo hizo, llevaba como un mes de gestación o días de gestación, todavía no estaba como bien formado, entonces, ahí Octavio se deprimió el doble”.

¿Qué dijo Nerea Godínez?

Después de las declaraciones de Doña Ana Lucía Ocaña, Nerea Godínez decidió romper el silencio en redes sociales, donde arremetió contra su exsuegra. Godínez confirmó el aborto y reveló que le hubiera gustado mantener en secreto este episodio de su vida.

“Acaba de hacer público algo que me duele. Me siento humillada, traicionada. Es un tema que sí se mantuvo por cuatro años como se mantuvo, pues es por algo, porque era algo personal; algo que teníamos nada más Octavio y yo como decisión, y que vengan a destaparlo así, sin más, sin preguntarme, se me hace de mal gusto”, dijo Nerea Godínez en el video que publicó en Instagram.

¿Cómo reaccionó el padre de Octavio Ocaña? Al igual que Bertha Ocaña y Ana Leticia Ocaña, hermanas del fallecido actor, Octavio Pérez, su padre, mostró su apoyo y respaldo para Nerea Godínez.

El padre de Octavio Ocaña decidió romper el silencio para ‘Venga La Alegría’ y hablar del tema que involucra a Nerea Godínez. En dicho mensaje, Octavio Pérez defendió a su exnuera y dijo la joven es una persona a la que querrá siempre, porque fue lo mejor que le pasó a su hijo.

“No tengo nada que opinar. A esa muchacha la quiero mucho por mi hijo, la quiero y la querré siempre. Para mí, ha sido lo mejor que le pasó a mi hijo”.