Susana Zabaleta confirma que no se casará con Ricardo Pérez

Una de las parejas más mediáticas del momento es la conformada por Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, a quienes conocen como la ‘Ricaleta’. Sin embargo, recientemente la cantante reveló que no se casará con el comediante.

Desde que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez confirmaron su romance, la ‘Ricaleta’ no ha estado exenta a las críticas, esto gracias a la marcada diferencia de edades que existe entre ambos.

Aunque han sido pocas las ocasiones en las que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han hablado sobre su romance, las especulaciones no se han hecho esperar, pues muchos se preguntan hasta dónde llegará su relación.

¿Susana Zabaleta no se casará con Ricardo Pérez? Susana Zabaleta decidió romper el silencio y declaró en una entrevista que no tiene pensado casarse con Ricardo Pérez.

“No. Yo ya me casé. Yo me casé una vez y eso fue increíble. He pedido amigas”, declaró la cantante y reveló cómo responde cuando la cuestionan sobre una posible maternidad.

“Para qué se adelantan. Más bien, busquemos la manera de todos ser felices. Ahora, la felicidad hay que trabajarla, no es de que te llegue a tu puerta. Bueno, a mí sí me llegó a mi puerta”, finalizó.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los fans de ambos parecen estar felices con su romance, es por eso que cada que pueden les desean buenas cosas, lo cual se refleja en los comentarios que reciben.

“Se feliz Susana, se ven hermosos solo los envidiosos critican y esas críticas no valen”, “Susana sea feliz que te valga para pura mmm lo que diga la gente. Vida, solamente hay una, ya basta de que todo mundo opina, no te mantiene, pero están al tanto de todo, sé feliz” o “No perdió ninguna amiga, esas no son amigas”, publicaron sus fans.