Es una certeza que el mundo tal y como hoy lo conocemos, no fue el mismo en el pasado y no será el mismo dentro de unos años, a causa de que la tierra está en permanente movimiento. Sabemos que, distintas formas variarán considerablemente y aquí nos convoca hablar sobre lo que es la Pangea última, el nuevo supercontinente que acabará con la humanidad.

Empecemos diciendo que, nosotros no vamos a ver las consecuencias finales de este proceso, pues será dentro de 250 millones de años. Ahora bien, esto también tendrá una implicancia interesante, ya que hay ciertos pronósticos que no son nada optimistas, así que hablemos del mundo que no habitaremos y que tal vez sea difícil de llevar para el ser humano.

¿Qué es la Pangea última, el nuevo supercontinente que acabará con la humanidad?

Un estudio realizado por Nature Geoscience, indica que no solo las personas no podrán estar en este nuevo mundo, sino que los mamíferos tampoco podrán adaptarse al mismo y desaparecerán.

La explicación pasa, porque el mundo pasará a ser mucho más cálido y seco. Es decir, el clima será tan extremo que no habrá manera de que muchas de las especies que hoy habitan puedan adaptarse al espacio que se viene dentro de millones de años.

Otras cuestiones interesantes a la que llegó la comunidad científica, es que el Sol será el gran causante de esa nueva realidad, debido a que estará más cerca del planeta y con ello sobrecalentará a la Tierra al emitir mayores dosis de energía.

Un detalle más valioso, es que habrá más volcanes y que tendrán frecuentes erupciones debido a los procesos tectónicos que llevarán a la formación de una nueva Pangea, también a tener todos los continentes nuevamente unidos, tal y como sucedió hace millones de años atrás.