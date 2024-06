Paola Durante habla de su paso por la cárcel por el asesinato de Paco Stanley

Paola Durante estuvo casi año y medio en el penal de Santa Martha Acatitla como una de las sospechosas del crimen de Paco Stanley, una acusación que el final resultó prefabricada e injusta, tal como lo narró en el 2013 al programa “Tras las rejas”, producido por este estudio de espectáculos.

Su relato cobra vigencia a la luz de la recién estrenada serie “¿Quién lo mató?”, que aborda el negro expediente criminal que, a 25 años de haber ocurrido sigue sin resolverse. Así inició la pesadilla más pavorosa vivida hasta ahora por Paola Durante, la de su paso por la cárcel.

¿Por qué le involucraron en el asesinato de Paco Stanley?

Al preguntarle por qué la inculparon en la muerte de Paco Stanley, Paola Durante durante reveló que “realmente hasta ahorita no lo sé, siempre me lo he preguntado. Mi mamá piensa que era porque yo era muy chiquita, era extranjera y no tenían a quién más encontrar como chivo expiatorio, como todos me llamaban en el reclusorio”.

“El cocinero, que era el cocinero de los Hermanos Amezcua, él vio cuando yo llegué al reclusorio y tuve una plática con ellos donde ellos me decían que tenía que seducir a Mario para que él pusiera a Paco Stanley y llegara el ‘Cholo’, la persona que estaba según conmigo, llegara y lo matara. Esa era la versión de este señor”, relató.

“Un día me dicen: ‘¿Sabes qué? Tenemos que ir a otro reclusorio y te vas a carear con una persona que dice tú pusiste a Paco Stanley’”, agregó.

¿Cómo fue su interrogatorio? Paola Durante señaló que “me estaban interrogando, pero me estaban haciendo girar y estaba esta persona atrás del espejo y estaba diciendo ‘sí, es ella. Ella es la que estuvo con los Hermanos Amezcua y la que sedujo a Mario mara que mataran a Paco’”.

“Cuando él dice ‘es una güera tal, tal tal’, tienen que ponerte con muchas güeras, entonces desde ahí fue ilegal eso. Al otro día fueron por mí, entonces otra vez me iban a hacer la declaración y me dice el señor: ‘oye, es que te reconocieron’, y le dije ‘¿quién me reconoció?’; dice ‘el cocinero’”, aseveró.

“Llega el famoso ‘Cholo’, esposado, con muchos tatuajes y obviamente me llamó mucho la atención y dije: ‘¿este señor quién es?’, y me dice ‘¿ahora resulta que no sabes?, le dije ‘no, ¿quién es?’, me dice: ‘la persona que mató a Paco, tú la conocías, tú estuviste con los Hermanos Amezcua’. Entonces llega el señor y me dice ‘estás arraigada’, le dije ‘¿por qué?’, me dice: ‘no te puedo decir, pero estás arraigada’”, afirmó.

Paola Durante reveló que en ese momento le llamó a su madre, quien se desmayó, posteriormente su hermano le contestó y le preguntó dónde estaba y se cortó la llamada. También reiteró que ella no pudo tener contacto con su familia y no sabía ni dónde estaba.

¿Tenía una relación amorosa con Paco Stanley?

“Sí, hubo un momento en que Paco me tiró la onda y lo tuve que decir a la Procuraduría porque estaban mensajes de él en mi radio, antes se usaba el radio y pues sí, varias veces me dijo ‘vamos a tomar un café, vamos a salir’ y nunca accedí, de hecho, yo andaba con su sobrino”, añadió Paola Durante.

¿Cómo era la habitación donde estuvo arraigada?

Paola Durante declaró que “en la habitación en la que yo estaba, la chava que me estaba cuidando me quería esposar y yo le dije que no porque yo no era ninguna delincuente, se tuvo que dormir encima de mí, entonces cuando me iba a bañar o iba al baño, estaba viéndome las 24 horas y todos los días amanecía con cucarachas, es algo que todavía no puedo olvidar”.