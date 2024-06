Paola Durante se reencontró con Sara Aldrete

Hace 25 años, Paola Durante vivió uno de los episodios más oscuros de su vida al ser involucrada en el asesinato del conductor Paco Stanley. Por fortuna, durante su estancia en el penal de Santa Martha Acatitla contó con la protección de Sara Aldrete, mejor conocida como la ‘Narcosatánica’, con quien se reencontró después de varios años en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, en la Ciudad de México.

¿Cómo fue el reencuentro de Paola Durante con la ‘Narcosatánica’?

En exclusiva para Ventaneando, Paola Durante dijo que “llegar y verla como siempre, con esa sonrisa, valiente, fuerte, casi, casi dándome valor a mí. No pude evitar el llorar. La gente me dice: ‘¿Por qué la defiendes?’, no es que la defienda, es que es la persona que me ayudó a que no me golpearan, que no me hicieran cobijazo como querían, a que no me hicieran nada, o sea, ella prácticamente me salvó la vida por si alguna quería hacerme algo”.

Te puede interesar: Paola Durante recuerda su proceso en la cárcel con su hija pequeña

“Siempre que llegaban mis papás les decía: ‘Tranquilos eh, Paola está bien, no pasa nada. Me enseñó inglés, me enseñó muchas cosas”, agregó Paola Durante.

¿Por qué Sara Aldrete protegió a Paola Durante? Después de muchos años, Paola Durante pudo preguntarle a Sara Aldrete por qué la protegió.

Te puede interesar: Paola Durante revela el terror que sintió al ser trasladada a la cárcel

Durante reveló que Sara Aldrete le dijo que “porque tú tenías la misma edad que yo cuando a mí me metieron a la cárcel injustamente, porque vi tu carita de inocente y ese brillo en tu mirada y yo decía: ‘No puede ser que le estén haciendo esta injusticia a esta niña’”.

“A ella sí la han tratado mucho más mal que a mí, porque a ella la golpearon, la violaron y le rompieron los tímpanos”, recalcó Paola Durante.

También te puede interesar: Paola Durante recuerda paso por la cárcel al ser acusada del homicidio de Paco Stanley

¿Sara Aldrete se sumará a la demanda de Paola Durante?

La hermandad que mantuvieron durante el año y seis meses que Paola Durante estuvo tras las rejas, fue retratada en la serie “¿Quién lo mató?”, aunque con algunas inconsistencias. Pero, ¿se sumará Sara Aldrete a la demanda que Paola desea interponer en contra de los productores de dicha serie?

“La ponen como que ella se acerca a mí muy sexualmente, como si hubiera algo entre ella y yo y le digo: ‘¿Ahora resulta que también me gustan las mujeres?, diles que a mí sí, pero a ti no’. Me dijo: ‘¿Están utilizando mi nombre?’, les dije ‘sí’ y me dijo: ‘me uno a tu demanda’”, finalizó.