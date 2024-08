Ella es Paola Núñez, conductora de Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón

La espera está por terminar, ya que la nueva temporada de Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón llegará a la pantalla de Azteca UNO el próximo 9 de septiembre y estará llena de grandes sorpresas, entre ellas, una conductora de primer nivel, debido a que Paola Núñez repetirá en la conducción del reality de supervivencia.

Paola Núñez cuenta con una gran trayectoria artística, la cual comenzó con sus estudios en el CEFAC (ahora CEFAT) Centro de Formación en Actuación y Comunicación. En 2005 saltó a la fama con el papel de “Bárbara Bazterrica” en la telenovela Amor en Custodia, proyecto con el que hasta la fecha el público la recuerda con gran cariño. Ha protagonizado otros exitosos melodramas como Pasión Morena, Destino y Reina de Corazones. Además, en 2016 condujo la primera temporada de Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón.

Cabe mencionar que Paola es una de las pocas actrices mexicanas que ha logrado la tan anhelada internacionalización de sus carreras, al participar en series de la talla de The Son, The Purge, Resident Evil y The Fall of the House of Usher. Dentro del séptimo arte ha participado en películas como Detrás del Poder, Deseo, El Cumple de la Abuela, Bad Boys for Life y Bad Boys: Ride or Die, estas dos últimas cintas junto a Will Smith y Martin Lawrence.

Sin duda alguna, la nueva temporada de Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón dará mucho de qué hablar, no sólo por su conductora y participantes, también por los increíbles retos y aventuras en las que todos se verán envueltos. Así que no te pierdas el estreno este 9 de septiembre por Azteca UNO.