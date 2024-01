Paola Suárez de Las Perdidas está hospitalizada tras golpiza de su novio; horas antes se había comprometido (VIDEO)

El día de ayer por la noche, la popular influencer Paola Suárez de Las Perdidas compartió por medio de sus redes sociales que su soltería pronto quedaría en el pasado, pues su novio le había pedido matrimonio.

Los detalles del momento, fueron compartidos en el perfil de Instagram de Paola Suárez de Las Perdidas, publicación que fue acompañada con el siguiente mensaje: ‘Comadres, pues me les caso, me acaban de sorprender. Siento bonito, ay’.

Sin embargo, todo parece indicar que horas después las cosas han cambiado de forma radical para la joven, ya que por medio de redes sociales se reportó que está grave en el hospital, ya que habría sido golpeada por su pareja.

¿Cuál es el estado de Paola Suárez de Las Perdidas ?

Todo parece indicar que la felicidad fue muy corta para Paola Suárez, pues de acuerdo con las publicaciones del periodista Israel Ramírez, quien se hace llamar en su perfil de TikTok, ‘Holy.milk.house’, publicó que la joven está internada, luego de ser víctima de una fuerte golpiza.

Luego de muchos rumores, la información fue confirmada por sus amigas en redes sociales. Hace unos minutos, Paola Suárez compartió un video en su canal de YouTube, donde se le puede ver muy golpeada de la cara, aunque ella no dice nada al respecto, pero sus amigas explican la situación.

“Su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada… pero no quisimos decir nada por respeto a ella, hasta que ella lo dijera, ella ahorita no puede hablar mucho, porque le duele mucho todo esto, tiene un hematoma en el ojo…”.