Papá de Debanhi Escobar revela detalles de la muerte de su hija.

Debanhi Escobar, la joven de 18 años de edad, que tras asistir a una fiesta con sus amigas, desapareció y 13 días después, su cuerpo fue hallado sin vida al interior de la cisterna de un motel en Monterrey, Nuevo León, es un caso que ha cimbrado al país entero y ha causado indignación a nivel mundial.

Nuevos videos develan los movimientos de Debanhi Escobar.

El padre de la joven finada, Mario Escobar, reveló algunos detalles de la muerte de su hija luego de que hace apenas unos días, el chofer del taxi por aplicación que la recogió durante la madrugada del 9 de abril diera su versión de los hechos y asegurara que sí la recogió, pero ella iba en estado inconveniente y jamás le fue proporcionada su dirección, así como que por su propio pie abandonó el vehículo y que jamás la acosó como algunas versiones aseguran.

En entrevista exclusiva con INFO7, Juan David Cuellar explicó que se ha confundido su nombre con el de una persona que había sido detenida durante la búsqueda de Debanhi.



Papá de Debanhi Escobar habla

Con la voz entrecortada, el papá de Debanhi dijo a Independent en español: “No te lo puedo explicar. En pocas palabras, estoy destrozado. Es muy difícil para mi familia, pero estamos en pie de lucha para conservar la dignidad, el nombre y hallar justicia para mi hija”.

La fotografía que le ha dado la vuelta al mundo entero en donde se aprecia a la joven abandonada a un costado de la carretera acaparó la atención internacional, pues se trataba de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien días atrás de desaparecer, se unió a centenares de mujeres que protestaron en Nuevo León contra la violencia de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Luego de que los padres de la joven reportaran su desaparición a través de su cuenta de Instagram, comenzó una investigación llena de idas y venidas, controversias y muchas interrogantes por parte de la familia de Debanhi.

“Para las personas que se preguntan si esta fotografía es real, sí es real, fue la última vez que se le vio a Debanhi, nosotros contamos con esta foto desde la mañana del 9 de abril”, decía la publicación de Instagram de los familiares.

Durante la entrevista que el padre de la joven sostuvo con Independent, relató cómo sucedieron los hechos: “Mi hija llegó con sus amigas a la fiesta (ubicada en Las Quintas cerca de la FGR) en el municipio de Escobedo, en Nuevo León, alrededor de las 12:20 am; empezaron a divertirse y después ocurrió un extraño desenlace con ellas, al parecer tuvieron una discusión. Posteriormente, Debanhi se retiró a las 3:21 am 0 4:21 debido al cambio de horario de verano en nuevo León, y tres minutos después apareció sola en la carretera, en aquella fotografía emblemática que le ha dado, prácticamente, la vuelta al mundo”.

De acuerdo con lo relatado por el padre de Debanhi, su hija se retiró del lugar donde se realizaba la fiesta y sus amigas llamaron a un “contacto de confianza” para que la llevaran a su casa. Cuando le preguntaron sobre si el conductor tocó a su hija y si esto se ha podido comprobar, Mario Escobar aseguró que “está en proceso de que se compruebe y, si se comprueba, ya cambiaría de una ‘desaparición’ a un ‘feminicidio con perspectiva de género’. Eso es lo que se va a analizar y eso es lo que va a determinar la autoridad, si se puede calificar como un tipo de acoso, y que eso, precisamente, haya detonado que mi hija se bajara de la unidad del servicio de DiDi”.

Según la cronología de los hechos, cerca de las 5 am, las cámaras de seguridad de un motel grabaron a Debanhi cuando bajó del vehículo y entró al predio de la empresa de camiones Alcosa Transportes Internacionales, de donde jamás salió. En ese tenor, su padre dijo: “Es correcto. A raíz de que Debanhi se baja del vehículo, acude a la empresa Alcosa para solicitar auxilio o, quizás, hacer una llamada telefónica. Deben saber que, en esa carretera, si caminas 800 metros hacia adelante, no hay nada; y si caminas hacia atrás, tampoco hay nada. Ella trataba de buscar ayuda. Me parece que están indagando al interior de la empresa para saber si existe alguna inconsistencia, porque en varias grabaciones que tienen en sus cámaras de seguridad, hay algunos minutos que faltan. Habrá que esperar y ver cómo arman su caso para poder justificar los minutos faltantes”.

Sobre su muerte, el padre de la joven sostiene que su hija fue “golpeada y estrangulada” y añadió que la “mataron y la sembraron”; en tanto que las autoridades creen que la joven cayó por accidente a la cisterna y se ahogó.

Así mismo, no acepta la versión de las autoridades que señalan que la causa de su muerte fue por una contusión profunda en el cráneo. Por último, dijo confiar en que las autoridades mexicanas hagan su trabajo y se haga justicia: “Sí, confío en ellos. Tan es así que, en la búsqueda que tuvimos, se encontraron cinco cuerpos. Si esas víctimas estaban vivas, me alegró por las familias; y si fueron halladas sin vida, de alguna manera les queda la paz interior a aquellas familias que no sabían nada de sus hijas, hermanas, nietas. Se pueden hacer muchas cosas por Nuevo León y por México, ya lo vimos, trabajando en conjunto y delegando lo que le corresponde a cada quien”.