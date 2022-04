VIDEO: Taxista que dejó a Debanhi en la carretera rompe el silencio.

El caso Debanhi Escobar ha cimbrado a México en los últimos días, luego de que la joven de 18 años fuera vista con vida por última vez el pasado 9 de abril, cuando el chofer de un taxi por aplicación (Juan David C.) la recogió y le tomó la última fotografía con vida, ya que día después su cuerpo fue hallado sin vida en los terrenos de un motel.

Juan David Cuéllar aseguró ante las cámaras de TV Azteca que no la acosó y negó que ese fuera el motivo por el cual ella se bajó del vehículo, ya que señaló que Debanhi descendió del taxi por voluntad propia.

El chofer dio su primera entrevista sobre lo ocurrido durante la madrugada del pasado 9 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El taxista aclaró que él no es el hombre que fue detenido en días pasados por acosar a mujeres.

“Yo salí a dar la cara porque ya es una acusación grave de parte del señor (Mario Escobar), que dice que yo la acosé (a Debanhi). La fiscalía ha revisado el caso y no ha encontrado algo para inculparme. Es injusto lo que se dice, de que yo la acosé y que me traté de pasar con ella, es cosa que no, está equivocado (el papá de Debanhi)”, declaró Cuéllar.

Taxista narra los hechos con Debanhi

En exclusiva para TV Azteca, Cuéllar relató que alrededor de las 4 am del 9 de abril recibió un mensaje por WhatsApp por parte de las amigas de la joven para que pasara por ellas al lugar donde había una fiesta, pero las mujeres únicamente subieron a la joven de 18 años y ellas se fueron en otro vehículo.

“Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que espere... (ellas) pasan en otro carro”, declaró al periodista Luis Padua.

Así mismo, el taxista reveló que Debanhi le dijo que las otras jóvenes eran malas amigas porque la habían dejado, también aseveró que la chica no le dio la dirección de su domicilio, por lo que le envió un mensaje a sus amigas para que le proporcionaran la dirección, pero tampoco se la compartieron ni se la hicieron llegar.

Cuéllar dijo que la joven le pidió un cable para poder cargar su teléfono móvil y se pasó al asiento del copiloto. De acuerdo con su versión, la joven le pidió que la llevara a otra fiesta y luego insistió en bajarse del auto.

“Donde avancé, antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo, se baja, ahí es donde yo tomo las fotografías, les aviso a sus amigas que se bajó”, añadió.

En la exclusiva con TV Azteca se mostraron copias de la conversación del conductor con las amigas de Debanhi en las que ellas le indicaron a la joven que había tomado mucho vodka y que “estaba insoportable”, además de que les había pegado y mordido.

De acuerdo con el testimonio del chofer, la joven hablaba incoherencias y aunque le pidió a la joven y a sus amigas el número de su mamá este no le fue proporcionado. Por último, el taxista enfatizó que siempre tuvo la intención de llevar a la joven a su casa y que se portó bien con ella.