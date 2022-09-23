Papá de Dua Lipa arranca suspiros y revela cómo pasó su hija el temblor.

Dua Lipa visitó la Ciudad de México para dar un concierto el pasado miércoles en el Foro Sol de la Ciudad de México; sin embargo, horas después de hacer vibrar a las más de 60 mil personas presentes, un fuerte sismo la sorprendió a ella y a los habitantes de la capital durante la madrugada del 22 de septiembre.

En punto de las 1:16 horas del jueves 22 de septiembre la tierra volvió a cimbrarse, por lo que muchos internautas comenzaron a preguntarse por la intérprete de “Levitating”, quien se encontraba de fiesta en un antro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Dua Lipa tuvo que ser evacuada del lugar después de que se activara la alerta sísmica, ahí fue captada por el usuario @Dios_Padre, quien publicó vía Twitter las primeras reacciones de Dua Lipa ante el sismo que vaya que se dejó sentir con intensidad en la CDMX, Jalisco, Michoacán y Colima.

En el video se notaba la preocupación de la cantante que lucía confundida por la situación, afortunadamente, jamás perdió la calma, principalmente porque siempre estuvo rodeada por su equipo de seguridad y también por el actor español Aron Piper.

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Sin embargo, Dua Lipa no fue la única que acaparó los reflectores, ya que otro miembro de su familia comenzó a viralizarse, se trata de Dukagjin Lipa, el atractivo padre de la intérprete de “One Kiss” que se robó las miradas y suspiros en redes sociales.

¿Qué dijeron las redes del padre de Lipa? “Ustedes sigan persiguiendo a #DuaLipa yo me quedo con el papá hermanas”, “Dua Lipa me está gustando para hijastra”, “Lo que más me gusta de #DuaLipa es su papá”, “Por favor, hablemos del tema que realmente importa: el padre de Dua Lipa, Dukagjin Lipa. Por Dios, QUÉ HOMBREEE”, fueron algunos de los comentarios.

Las cámaras de Ventaneando captaron en exclusiva al padre de Dua Lipa en un centro comercial de la zona de Polanco, donde aprovecharon para preguntarle cómo vivió la cantante el sismo que la sorprendió en un antro de la CDMX.

“Está muy bien… Bueno, pues como todos los demás (se espantó) pero afortunadamente nada malo pasó y ya, por favor no me grabes”, dijo Dukagjin Lipa. Por último, declaró que estaban disfrutando de su estancia en México.

