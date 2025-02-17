Así le expresó Paquita la del Barrio su apoyo a Shakira

Tras el rotundo éxito del tema de ‘Sesión 53’ de Shakira y el argentino Bizarrap, la colombiana dejó claro que no tendrá piedad para exhibir la infidelidad y otras traiciones de su ex, Gerard Piqué.

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Pero será que le quiere hacer la competencia a Paquita la del Barrio, en Aguascalientes donde se presentó este fin de semana, le preguntamos a la famosa cantante sobre el tema y tal como lo hizo en sus redes sociales, externó su apoyo incondicional a la colombiana.

Somos mujeres y tenemos que apoyarnos, mandé un comunicado, no hemos hablado nada, hasta ahorita lo mandé yo. ¿Por qué no? No se me quita nada, ni a ella ni a mí, yo nada más escuché un pedacito, pero no terminé de escucharla, pero está bien, es su gusto de ella y todas cantamos lo mismo

No, no revolvamos las cosas, cada quien tiene lo suyo, Dios te dio una gracia a ti, otra a otros y así, pero todas tenemos derecho a él

Paquita la del Barrio le mandó un mensaje a Piqué.

Y, este es el mensaje que envió al ahora vapuleado Piqué.

Pues mira todos engañan, o todos engañamos. No tengo que decir nada, le mando mis saludos, que Dios los bendiga y suerte con su vida del señor

Paquita reveló lo que desea para este 2023.

En otros temas, Paquita niega que tenga planes de emprender una gira del adiós pronto.

No porque no me estoy despidiendo, otra cosa es que me quieran despedir ustedes

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Y esto, es lo único que espera para este año.