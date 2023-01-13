Ventaneando platicó con Chucho, el niño que canta éxito de Amanda Miguel.

Uno de los casos que más ha sonado en redes sociales en las últimas semanas es el de Chucho, pequeño que se hiciera famoso por un video viral que compartió su hermana en donde aparece cantando “Castillos” de Amanda Miguel.

Chucho saltó a la fama gracias a un video que difundió su hermana en TikTok, en él aparece el pequeño cantando con mucho sentimiento uno de los más grandes éxitos de Amanda Miguel, viuda de Diego Verdaguer.

Chucho se encontraba montado en su triciclo cantando con mucho sentimiento “Castillos”, como si se hubiera acordado de una niña que le rompió el corazón o quizá de su crush que no le hace caso, lo cierto es, que el pequeño casi nos arranca una lágrima con su magistral interpretación.

¿Qué ha pasado con Chucho?

La historia de Chucho se hizo viral gracias a las redes sociales, pero también gracias a que su mamá es fanática de Amanda Miguel, por eso el pequeño la escucha frecuentemente. Durante las vacaciones, Elba, su hermana, decidió grabarlo a escondidas mientras sonaba “Castillos” y la historia cambió para la familia Bravo García.

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El video alcanzó millones de vistas, pero sobre todo llegó a manos de la intérprete argentina que no dudó en invitar al pequeño a su concierto. Más allá de eso, en Puebla, la vida continúa para esta familia, pero de una manera diferente pues Chucho se ha convertido en noticia.

¿Cómo ha sido el éxito de Chucho para la familia Bravo García?

La madre del pequeño reveló a nuestra querida Mónica Castañeda de Ventaneando que “de pronto sí resulta un poco difícil tanto para él como para nosotros. La gente viene y se quiere tomar fotos, entonces a veces sí resulta ser cansado". Así mismo, declaró que desde pequeño le ha gustado mucho bailar a Chucho y él así es (alegre y divertido).

Chucho es admirador de Amanda Miguel, le gusta la cumbia de Los Ángeles Azules y por supuesto Bad Bunny, incluso se tomó el tiempo para cantar durante la entrevista unas líneas de “Tití me preguntó” del cantante puertorriqueño.