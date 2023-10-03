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FOTOS | Pareja de CR7, Gerogina Rodríguez, busca proteger su pasado cueste lo que cueste

La pareja del futbolista está metida en un lío legal en España y no descansará hasta encontrar justicia. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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