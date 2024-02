Es sabido que es uno de los animales preferidos por la gente, al momento de querer tener una mascota, pero es necesario conocer ciertas cuestiones que es mejor evitar. Dentro de esa premisa, es que vamos a decirte la parte del cuerpo que no debes acariciar en tu gato.

El felino es apreciado y elegido a partir de muchas características positivas, también distintivas que lo diferencian de otros. Podemos resaltar su comportamiento, que suelen ser muy independientes y constantemente no requieren atención permanente.

¿Los gatos negros atraen la mala suerte? Conoce datos sobre los gatos

Te puede interesar: ¿Cuáles son las razas de gato más saludables? ¡Escoge tu favorita!

¿En qué parte del cuerpo no debes acariciar a tu gato?

Los veterinarios coinciden en afirmar en que la barriga, zona ventral, patas, cola y almohadillas, son lugares que no hay que acariciar, pues los gatos no tienen simpatía por esos momentos, algo que se sustenta con más intensidad cuando no hay relación alguna con este felino.

Ahora, es necesario también observar el comportamiento que tiene como para darte cuenta de los lugares, donde es mejor no acariciar y visualizar posibles problemas o malestares que se puedan presentar. La razón, además se sostiene en que un gato, puede tener un nivel de sensibilidad que varía en función de los lugares de su cuerpo.

También te puede interesar: Esta es la mejor raza de gato de todas, según la inteligencia artificial

Para finalizar, esta no es una recomendación que constituye una inobjetable negativa, pero es una realidad que puede ser un problema: en los bigotes, es mejor no enfocarse, pues es un elemento es muy importante, porque gracias a ellos los gatos tienden a localizarse y cazar. Y podemos mencionar a las orejas, las mismas que son muy sensibles y susceptibles al tacto.