Pati Chapoy responde a la versión de que hay una orden de aprehensión en su contra y del equipo de Ventaneando.

"El pasado viernes se hizo viral un rumor sobre una supuesta orden de aprehensión o arresto en contra Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisogno y Ricardo Manjarrez. Se ha especulado sobre nuestra situación jurídica, pero al tratarse de un procedimiento en trámite no podemos proporcionar el contexto y los detalles de la injusticia a la que estamos siendo sometidos. Lo que sí podemos informar es que el asunto no se relaciona con la comisión de un delito y en consecuencia con la ejecución de una orden de aprehensión, sino que deriva de la restricción del ejercicio periodístico sobre información que se presentó aquí en Ventaneando", mencionó Daniel Bisogno.

"Un juez sin razones suficientes ordenó diversas medidas que restringen el derecho a la libertad de expresión y nuestro ejercicio periodístico prohibiendo que continuemos presentando información sobre un tópico en particular. Derivado de un supuesto incumplimiento de esas medidas, ese juez nos mandó arrestar por 36 horas sin que tuviéramos previamente aviso sobre las medidas y de las consecuencias de su incumplimiento. El 16 de marzo de 2023 se presentaron demandas de amparo en contra de esas violaciones sobre los derechos fundamentales del equipo de Ventaneando. La jueza de amparo concedió la suspensión para que no seamos arrestados", añadió Mónica Castañeda.

"Así mismo la jueza otorgó la suspensión para que seamos notificados de las medidas que supuestamente quebrantamos y de las consecuencias de su incumplimiento. Solicitamos a nuestros televidentes, a usted público querido, que haga caso omiso de cualquier especulación o información falsa sobre el tema, ya que este asunto se relaciona con la libertad de expresión y las restricciones que injustificada, desproporcionada e irresponsablemente ordenó en contra nuestra una autoridad judicial", indicó Daniel Bisogno.

"Y como hace 27 años, volveremos a defender la libertad de expresión de todos los que ejercemos el periodismo en este país, sobre todo aquí en Ventaneando", dijo Pati Chapoy.

"Más adelante, cuando esto concluya, que concluirá casi inmediatamente, vamos a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió. Fue una nota que publicó Ventaneando, poniendo las dos partes, porque somos un medio de investigación periodística y en el momento que surge una noticia, una nota o una entrevista, siempre tenemos la obligación de poner la parte que está denunciando y la parte denunciada, eso fue lo que le molestó a cierta persona que en este momento no les puedo dar su nombre. Seguiré defendiendo como desde hace 30 años, la libertad de expresión, no de este programa, sino de todos los programas que tenemos aquí en Azteca", finalizó.

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Ventaneando es el programa número de investigación periodística del mundo del espectáculo desde hace 27 años, el cual es conducido por Pati Chapoy y su equipo de trabajo que está conformado por Daniel Bisogno, Pedro Sola, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda, Linet Puente y Ricardo Manjarrez.