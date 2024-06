Pati Chapoy y Atala Sarmiento se reencontraron en España

Vaya encuentro que se produjo durante la estancia de Pati Chapoy en Barcelona para atestiguar el arranque de la gira del grupo Maná en España y, es que mientras estaba con la banda tapatía y otros colegas periodistas, Atala Sarmiento apareció con su marido David Ródenas y debutando como reportero de Ventaneando , fue así como Yordi Rosado documentó el memorable encuentro.

¿Cómo se dio el reencuentro entre Pati Chapoy y Atala Sarmiento?

Durante una charla entre Atala Sarmiento, su esposo, Pati Chapoy y Yordi Rosado, quien documentó el reencuentro entre ambas. “Oye no, esta foto no es la que funciona, la que funciona es la de ustedes dos, yo sé de notas y la que va a vender”, dijo Yordi.

¡Pati Chapoy y Atala Sarmiento se reencuentran en Barcelona! [VIDEO] Yordi Rosado fue el encargado de documentar este icónico reencuentro entre Pati Chapoy y Atala Sarmiento, dos grandes de los espectáculos.

Durante la charla, Yordi les preguntó hace cuánto tiempo no se veían, a lo que Atala Sarmiento respondió “que es la primera vez que nos vemos desde hace cinco años. La vi la última vez en el 2018 porque yo me vine (a España) en 2019”.

Te puede interesar: Familia de Juan Ricardo Hernández demandó a Pablo Lyle para solicitar una indemnización

“Voy a hacer lo que Pati me ha enseñado, ok, ok, ¿qué pasó ese día?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿a quién le llamaron?, ¿por qué te saliste?”, preguntó Yordi a Pati Chapoy y Atala Sarmiento, lo que desató las risas de ambas.

Al respecto, Pati Chapoy declaró que Atala Sarmiento se salió “porque así es la vida. Durante todos estos años creció más Atala y yo me achaparré”.

¿Cómo fue la convivencia con Maná? Previo a ello, la propia Pati captó la convivencia de los integrantes de la banda con familiares y amigos como Alex, el baterista, cuya familia viaja con él a todas partes, incluida su esposa Adriana y sus tres hijas.

Te puede interesar: A Cristian Castro se le borra la sonrisa al escuchar el nombre de Mariela Sánchez

“Hola Pati, te presentó aquí a la familia que Alex siempre carga con ella: Rafaela, la más grande, Nicole, la mediana y la chiquita que no parece la chiquita, Antonella”, dijo la esposa de Alex.

Posteriormente, Pati Chapoy les preguntó si alguna se dedicaba a la música, a lo que sus hijas respondieron que no, aunque Rafaela es quien toca la batería como hobbie, mientras que la esposa de Alex hace joyería, Nicole pinta y Antonella recién se graduó de prepa.

Al evento también llegaron Rafael Márquez y su esposa, Heidi Michelle, quien es gran amiga de Fher Olvera, vocalista de Maná, un viaje a todas luces de encuentros inesperados del que Pati Chapoy revelará más detalles la próxima semana.

También te puede interesar: Coco Levy confirmó el fallecimiento de su hermano, Pato Levy