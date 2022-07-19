Patricio Cabezut no la pasa nada bien tras ser acusado por violencia familiar.

Patricio Cabezut ha pasado las de Caín luego de haber sido vinculado a proceso tras ser acusado por el delito de violencia familiar en contra de su esposa Aurea Zapata; sin embargo, el conductor ha negado lo dicho por la actriz y aseguró que no existen pruebas suficientes de que él haya agredido física o emocionalmente a su expareja y a sus dos hijas, incluso, aseguró que su expareja fue quien lo abandonó luego de que él descubriera que tenía un amante.

No obstante, la defensa de Patricio Cabezut se encuentra haciendo lo pertinente para que el también actor salga bien librado y pueda volver a convivir con sus hijas, a quienes no ha podido ver durante el proceso que llegó a tribunales.

En febrero pasado, el abogado del conductor declaró a Ventaneando que Cabezut reconvino a la madre sus hijas por violencia familiar y robo.

“Hay una carpeta de investigación abierta en contra de Patricio Cabezut, que es mi cliente, por posibles hechos de violencia familiar. Esta carpeta de investigación la interpuso su expareja, Aurea Zapata".

“Actualmente, también tenemos carpetas de investigación en contra de Aurea Zapata. Mi cliente decidió poner una denuncia en contra de su expareja por posibles hechos de violencia familiar, así como también por el delito de robo”, declaró el letrado Óscar Mora.

Te puede interesar: Patricio Cabezut contrademandó a su ex por violencia familiar y robo.

¿Su imagen se ha visto afectada? Patricio Cabezut reveló a Ventaneando que la denuncia por parte de su esposa Aurea Zapara sí ha manchado su imagen, por ello, ha dejado de ser contratado para diversos proyectos, lo cual ha mermado directamente en su economía.

“Hay daños colaterales, no dudo ni tantito que probablemente algunas marcas, algunas empresas, algunas casas productoras se hayan cuestionado en esta situación que espero ya pronto se pueda resolver en cuanto se sepa todo, se haga justicia, se sepa la verdad”.

“La situación pues para mí se puso un poco apremiante, como por ahí se dice ‘los bienes se hicieron para resolver males’ y gran parte de mi colección (guitarras) la puse en subasta, se vendieron algunas guitarras, algunos amplificadores y eso me ha alivianado de alguna manera”.

“De manera temporal mi situación económica está estable, he recibido el apoyo de mi hermana Amanda, de mi cuñado Diego que se han portado increíble conmigo (…), pues ahí voy poco a poco”, declaró.

Sobre el proceso legal que enfrenta contra su exesposa, Patricio Cabezut reveló que firmó un acuerdo con la juez décima de lo familiar, por lo que no podrá dar detalles del caso penal ni del familiar.

