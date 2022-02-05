Patricio Cabezut contrademandó a su ex por violencia familiar y robo.

El 2022 será un año complicado para el conductor de televisión Patricio Cabezut, quien a finales del año pasado se separó de su mujer, la actriz Aurea Zapata, con quien procreó dos hijas y quien lo acusa de haberla violentado psicológicamente durante años.

Patricio niega las acusaciones de su exmujer y en cambio, asegura que fue ella quien lo abandonó luego de que él descubriera que tenía un amante.

Lamentablemente, el pleito llegó a tribunales y es el abogado de Patricio, Óscar Mora, quien nos habló al respecto, pues el conductor contrademandó a la madre de sus hijas por violencia familiar y robo.

Hay una carpeta de investigación abierta en contra de Patricio Cabezut, que es mi cliente, por posibles hechos de violencia familiar. Esta carpeta de investigación la interpuso su expareja, Aurea Zapata

Actualmente, también tenemos carpetas de investigación en contra de Aurea Zapata. Mi cliente decidió poner una denuncia en contra de su expareja por posibles hechos de violencia familiar, así como también por el delito de robo

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Patricio Cabezut no ha podido ver a sus hijas

El abogado Óscar Mora asegura que Aurea Zapata no tiene elementos que comprueben la supuesta violencia por parte de Patricio Cabezut.

Lo que Aurea alega en su denuncia es una violencia de carácter psicológico o emocional; sin embargo, no hay elementos más que su dicho y un estudio en materia de psicología forense que se le practicó

Nosotros también presentaremos elementos probatorios ante el juzgado para desacreditar la versión de Aurea Zapata. Encontramos bastantes inconsistencias en su dicho

Patricio asegura que su exmujer, no solo le fue infiel y le robó pertenencias como computadoras, pasaporte, visa, así como otros objetos de trabajo, sino que además, le niega ver a sus dos hijas menores de 6 y 7 años de edad.

Patricio tiene los mismos derechos frente a sus hijas tal y como los tiene Aurea. Aurea no ha permitido que Patricio tenga contacto con sus hijas de manera telefónica ni de manera presencial. Aurea ha mentido diciendo que Patricio ha llevado a cabo afectaciones en contra de sus hijas, eso es falso

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