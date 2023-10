Patricio Cabezut rechaza llegar a un acuerdo con su ex Aurea Zapata

Patricio Cabezut asegura ser capaz de probar que nunca ejerció violencia familiar en contra de Aurea Zapata o sus dos hijas, a pesar de haber sido denunciado por esta, por eso, aunque ya fue vinculado a proceso, prefiere irse a juicio antes que llegar a un arreglo con ella y pagarle la presunta reparación del daño.

¿Qué dijo Patricio Cabezut?

En exclusiva para Ventaneando, Patricio Cabezut declaró que “son evidencias incontrovertibles de que no ocurrió (violencia familiar), sino todo lo contrario y es por lo que yo deseo que haya un juicio. Es lo que ocurrió porque hoy todavía se planteó nuevamente la posibilidad, la juez me lo mencionó porque es por ley que busques una salida alterna, o sea, una suspensión del juicio y que yo acepte pagar la reparación del daño”.

Patricio Cabezut está dispuesto a ir a juicio para probar su inocencia

“Como se lo dije a la juez, ¿cómo voy a pagar la reparación de un daño que no ha ocurrido?, ¿cómo voy a aceptar yo algo que no ocurrió?”, agregó Patricio Cabezut.

¿Le pidió a Aurea Zapata que le pague renta? Sobre la petición de renta del departamento donde viven sus hijas, el presentador contradijo a su ex. “¿Qué le estoy pidiendo renta?, ¿renta de qué? El departamento es de mi propiedad y es donde están viviendo mis hijas”.

“Espero que por haber dicho esas dos palabras no vayan a tomar esto como agresión porque no puedo mencionar nada de eso, porque acuérdate que tengo una restricción de que cualquier cosa que yo diga ante los medios de comunicación se puede calificar como violencia mediática y estoy sujeto a que una juez, si lo considera, me ponga unas esposas y me arreste 36 horas”, recaló Patricio Cabezut y le preguntó a nuestra reportera de dónde había sacado que le pedía renta a su ex, a lo que ella respondió que Aurea Zapata lo había dicho.

“Ella sí puede decir todo lo que ella quiera y no es considerado como violento, bueno, si eso te lo mencionó a ti pues que vaya a reclamárselo al juez familiar, porque esas infantes tienen un año, 10 meses, 2 semanas sin ver a su papá”, finalizó.