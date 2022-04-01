Aunque usted no lo crea, el padre de Paty Navidad, don Jesús Navidad Molina de 77 años de edad, estuvo muerto el sábado pasado durante tres minutos mientras la conductora estaba al aire en el programa Batallas Musicales. Afortunadamente, fue atendido a tiempo y volvió a la vida y es la misma Paty quien nos cuenta este increíble suceso.

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"Mi papá tuvo un infarto, creo que varios, no sabíamos qué era hasta que mis hermanos lo llevaron a urgencias. De momento se le puso un marcapasos provisional, se empezó a reanimar para regresarlo afortunadamente Dios, porque para mí todo es de Dios, pero también fue gracias a los doctores que lo recuperaron porque le hicieron una cirugía", contó.

"Precisamente el sábado durante el programa es lo que estaba comentando, él estaba intubado y recién salido de quirófano. Afortunadamente ha ido evolucionando maravillosamente bien, está ya en casa desde hace varios días. Ya le quitaron los puntos, ayer ya estaba muy contento, le ajustaron el marcapasos como debe de estar, nosotros también estamos contentos por la segunda oportunidad que se nos está dando", añadió.

Paty Navidad triunfa en Batallas Musicales

Paty Navidad conduce el programa Batallas Musicales que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por Azteca UNO.

Es precisamente en esta emisión, que tiene como objetivo encontrar a la próxima estrella del regional mexicano, donde la conductora ha brillado después de que mostró otra de sus facetas en la cocina más famosa de México, MasterChef Celebrity.

Ahora, además de cautivar con su profesionalismo, recientemente ofreció una gran batalla frente a Laura Zapata, quien funge como juez en el programa de nuestra casa TV Azteca.

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