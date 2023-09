Paul McCartney abre segunda fecha en CDMX: Boletos, precios y más

Sir Paul McCartney agotó todas las entradas para su primer concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México (CDMX), por ello anunció una segunda fecha, la cual está programada para el jueves 16 de noviembre.

El inmortal exBeatle, logró un sold out para el 14 de noviembre, pero lo mejor de todo es que aquellos fans que se quedaron sin la oportunidad de conseguir boletos para el primero de sus conciertos tendrán un segundo chance para verlo en el Foro Sol de la CDMX.

A través de un comunicado, Paul McCartney anunció la segunda fecha en México de su “Got Back Tour”. “Tengo muy buenos recuerdos de México. Cada vez que estamos allí nos la pasamos muy bien. Así que vamos a crear más recuerdos maravillosos.. vamos a rockear… ¡Y vamos a tener una fiesta!”.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Paul McCartney? Los boletos estarán a la venta a través de Ticketmaster y los costos son:

Naranja C: 680 pesos.

Verde C: 980 pesos.

Naranja B: 1580 pesos.

Verde B: 1980 pesos.

Naranja A: 2480 pesos.

Verde A: 3080 pesos.

General B: 1180 pesos.

Azul: 3880 pesos.

Morado: 4480 pesos.

Rosa: 5080 pesos.

Oro: 5580 pesos.

Platino: 6580 pesos.

Diamante: 12080 pesos.

¿Cuándo será la venta de boletos?

La primera venta se llevará a cabo este martes 5 de septiembre y será únicamente para usuarios registrados en el sitio PaulMcCartney.com, mientras que la preventa Citibanamex será el 7 de septiembre y la venta general tendrá lugar el 8 de septiembre. Se espera que las entradas de la segunda fecha de Paul McCartney se agoten igual que la primera.

¿Cuándo fue la última vez que Paul McCartney se presentó en México?

La última vez que el exBeatle se presentó en México fue en el lejano 2017, cuando el británico ofreció un magno concierto en el Estadio Azteca con su gira “One on One”, donde deleitó a los presentes con un setlist conformado por 39 canciones y una increíble producción.