Así puedes pedirle a San Miguel Arcángel prosperidad laboral

Todos alguna vez le hemos hecho una petición a alguna deidad o a nuestro ángel de la guarda, con la esperanza de que nos escuchen y nos la cumplan. Sin embargo, bien dicen que en el pedir está el dar, de eso está consciente San Miguel Arcángel, por eso te decimos cómo pedirle prosperidad laboral.

San Miguel Arcángel es un ser de luz enviado por Dios para cuidar y proteger a los seres humanos, incluso se dice que es el “líder de los ejércitos celestiales”, por ello tiene la fuerza y determinación para cumplir cualquier petición.

De acuerdo con About español, San Miguel Arcángel está representado por una armadura y una espada, lo que significa que protege a todos de todo mal y de todos los peligros, por ello se le conoce como el justiciero del cielo.

¿Cuáles son las tareas que se le encomendaron a San Miguel Arcángel? Aci prensa reveló cuáles son los oficios que se le asignaron al “líder de los ejércitos celestiales”:

Pelear contra los peligros de Satanás

Rescatar almas

Ser el campeón del reino y Dios

Devolver las almas de los hombres a juicio

¿Cómo pedirle prosperidad?

Por su fuerza, determinación y poderío, San Miguel Arcángel es el indicado para abrir los caminos de la prosperidad laboral; sin embargo, para esto es necesario visualizar su presencia. “San Miguel Arcángel nos ofrece la oportunidad de protegernos contra el mal, siempre y cuando, nos mantengamos fieles a los mandamientos del señor”, señala el portal Dios eterno.

Para pedirle prosperidad laboral es necesario realizar una oración, pero también se puede hacer con palabras que vengan desde el fondo del corazón.

Poderoso, San Miguel Arcángel,

Tú que venciste a tu hermano menor, Lucero,

por haberse rebelado contra su Padre.

Tú que eres unos de los siete arcángeles del

cielo, y Tú a quien el Creador ha designado

estar a su mano derecha. Ya que por encima

de ti solo está el mismo Dios y Cristo de la protección.

Hoy, en este día y en esa hora, me pongo en

tus manos benditas a que me protejas en

mi casa para el trabajo, en la calle y en todos los lugares

donde me encuentre.

Además, te pido San Miguel Arcángel, bendito de

la protección, con esta oración te pido que así

como batallaste y venciste al traidor con tú

espada, venzas ahora a todas aquellas

personas que me adversen, y en cuestiones

de familia y trabajo, no me desampares.

Mi vida laboral la pongo en tus manos para

que me brindes prosperidad y abundancia,

para tener éxito en todo momento.

Haz, por favor, que yo sea siempre el mejor,

el más rendidor, el más destacado, el más

honesto y ese a quienes los superiores

siempre prefieren para encomendar la

familia y trabajos más delicados. Pónmela en

protección con esta oración con la virgen María.

Dame, San Miguel Arcángel, para el trabajo

todo el éxito que una persona pueda desear.

Hazme subir como la espuma y provéeme las

herramientas necesarias para triunfar y

ser el más exitoso en toda el área laboral

donde me desempeño.

Amén.