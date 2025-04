Pedro Fernández revela que su esposa lo corrió dos veces de su casa

El foro de Ventaneando se visitó de gala este miércoles 2 de abril con la presencia de Pedro Fernández, quien nos contó sobre su reciente material discográfico, los shows que dará próximamente y sobre las veces que su esposa lo corrió de su casa.

¿Qué dijo Pedro Fernández? Pedro Fernandez reveló que el mes de mayo estará cargado de shows para él, pero también que ya tiene preparado un nuevo disco.

“Fue complicado, este álbum se llama ‘Te Doy La Vida’ y ha sido muy bueno el resultado, nos costó muchísimo trabajo. Cuando empecé yo a producir este disco se vino la pandemia Pati, entonces todos a la casa… Yo salí de casa o me salí de la pandemia para hacer el proyecto de Malverde, después me fui al estudio…”

“Luego retomar el disco me costó mucho trabajo porque me encontré con la mala noticia de que muchas personas con las que yo colaboraba habían tenido problemas a consecuencia de la pandemia. Unos habían perdido la vida, otros estaban en condiciones no tan buenas, los estudios estaban saturados, todo el mundo quería grabar, el caso es que se fue retrasando y postergando”, agregó el cantante.

¿Qué dijo sobre su nuevo sencillo? Pedro Fernández dijo que “Ave Fénix” va por el lado de reinventarse como artista y recordó que está a 2 años de cumplir 50 años de cantante.

¿Cómo lo ha apoyado su familia?

“Yo creo que en el entorno con el que se va uno manejando es básico”, dijo Pedrito Fernández, quien declaró que él y su esposa están muy felices con sus nietos: “Feliz, primero nuestras hijas, luego los nietos”.

¿Su esposa lo corrió de su casa?

Sobre la familia, Pedro Fernández dijo que “es lo que va a estar siempre porque mi carrera ha sido maravillosa, pero llegará un momento que ya no este con la misma fuerza o tal vez yo tomaré la decisión de estar un poco más tranquilo y ¿quién va a estar ahí? Mi familia”.

“Es un trabajo en equipo, obviamente la chaparra ha hecho un trabajo extraordinario, ha sido maravillosa, ha sido una gran mujer, una gran mamá. Yo he tratado de hacer lo mejor posible como compañero, como esposo, como papá, como abuelo y todos los días siento la necesidad de ser mejor”, recalcó.

“Hay momentos en la vida en que uno necesita tener un poco de paciencia y ser pensante y estar con la persona que amas, con la que quieres, lo hace menos complicado, es más fácil en pareja y en equipo”, aseguró.

Pero llamó la atención cuando reveló que su esposa lo ha “aguantado bastante…Piensa la gente que es un matrimonio perfecto y miel sobre hojuelas, nombre, hemos tenido de todo, me ha corrido de la casa”.

“Ya me corrió dos veces. La primera vez sí, la segunda le dije: ‘Ahora me cumples o me dejas como estaba’”, dijo entre risas el cantante.