Pedro Sola llegó con collarín a Ventaneando: ¿Qué le pasó?

Las alarmas se encendieron este martes 4 de febrero después de que nuestro querido Pedro Sola apareció en el foro de Venteaneando usando un collarín, lo que generó la preocupación de propios y extraños, así como de sus compañeros.

¿Qué le pasó a Pedro Sola?

Cuando Rosario Murrieta le dijo Pedro Sola “te van a preguntar qué te paso”, nuestro querido compañero respondió “ahorita les cuento”. Por su parte, Ricardo Manjarez le dijo: “Necesito saber quién te hizo eso”, a lo que Pedrito contestó “no me hicieron nada”.

¿Qué dijo Pedro Sola?

“Hoy estuve en la Clínica del Vértigo, allá en Santa Fe y te manipulan tanto el cuello que te acuestan y te levantan la cabeza, para arriba y para abajo y todo que te ponen un collarín durante un día para que no vaya a haber ninguna molestia”, declaró Pedro Sola. Por último, recalcó que “eso es todo, no me pasó absolutamente nada”.