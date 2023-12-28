Pee Wee habla de la demanda que tiene en contra de una revista por falsear información

El reclamo legal que Pee Wee y su mánager Pepe Rincón emprendieron hace unos meses en contra de una revista por asegurar que mantenían una relación amorosa y que, incluso habían contraído nupcias, se mantiene. Lo que es más, el cantante revela que no se trata no de una, sino de cuatro demandas en contra de la publicación.

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¿Qué dijo Pee Wee al respecto?

En exclusiva para Ventaneando, Pee Wee, exintegrante de Cumbia Kings, declaró que “no solamente son dos demandas, son cuatro, son dos aquí en México y dos en Estados Unidos, obviamente una por mi mánager aquí, una por mi parte aquí en México, y una por su parte en Estados Unidos y una por mi parte en Estados Unidos”.

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“Los procesos legales son tardados, obviamente es una película totalmente ficticia que se inventaron, no entiendo el por qué, creo que es muy desafortunado y por este tipo de cosas también me alejé del mundo del entretenimiento”, añadió Pee Wee.

Así mismo, el cantante sentenció que “hay que defenderse, hay que ponerle un estate quieto a ese tipo de situaciones porque, justo son una manera muy fuerte de hacer bulllying”.

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“Si fuera verdad no tendría ningún problema en decirlo, lo que pasa es, que es totalmente mentira y están afectando la reputación de dos personas que se la han partido en el mundo del entretenimiento”, finalizó el joven cantante.