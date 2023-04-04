Pee Wee demandará a quienes dijeron que su mánager era su pareja.

Fue a finales del año pasado cuando una publicación aseguró que el cantante Pee Wee y su mánager Pepe Rincón eran pareja y habían contraído matrimonio. Ante esto, los dos negaron dicha versión y advirtieron que tomarían cartas en el asunto, al respecto habló el exintegrante de Kumbia Kings.

¿Qué dijo Pee Wee? Pee Wee aseguró que ya están alistando todo para meter la demanda contra dicha publicación: “Vamos con todo, seguimos con la intención y ya estamos preparando todo para meter la demanda oficialmente”.

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¿Cómo le afectó tal publicación?

El cantante también aseguró que llegarán hasta las últimas. Al preguntarle cómo le afectó esto en su carrera profesional y si se le cayeron algunos contratos por lo mismo, Pee Wee sentenció que no tuvo ningún problema al respecto. “No, para nada, creo que es algo que ya debe quedar en el pasado”.

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¿Qué dijo sobre el tema de Kalimba y Melissa Galindo?

En otros temas, Pee Wee prefirió no opinar respecto al proceso legal que Kalimba enfrenta por supuesto abuso sexual en contra de Melissa Galindo, luego de que ellos dos compartieran escenario en el 2000’s Pop Tour.

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“De repente ciertas personas quieren aprovechar para obtener fama o que tengan atención de las cámaras, entonces como no sé los detalles no voy a comentar nada más que eso”, agregó Pee Wee.

¿Ya le pesan sus 34 años a Pee Wee?

A sus 34 años, el cantante admitió que la edad comienza a pesarle, sobre todo por una lesión que sufrió y desde hace tiempo lo aqueja: “Me atonté haciendo crossfit, en algún momento levanté mal y no tenía mi faja puesta y ahora tengo un disco que está herniado. Tuve que infiltrarme, la verdad da miedo porque te duermen de la cintura, te meten una inyección hasta literal el disco”.