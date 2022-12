Pepe Rincón, mánager de Pee Wee, aclaró su relación con el cantante.

Pepe Rincón, actual mánager de Pee Wee, desmiente la versión que esta semana lanzó una revista sobre una presunta boda entre él y el cantante y con quien, según la publicación, vive en pareja desde hace tres años en Estados Unidos.

El representante admitió que tomará medidas legales para contrarrestar lo que tacha de ser una difamación.

Pepe Rincón emprenderá acciones contra publicación

Lo que esta revista publica es una completa difamación… Se metieron con un abogado: yo soy abogado. Entonces, vamos a ejercer acciones, la difamación se va a litigar en los tribunales… No quiero entrar en más a detalles porque ya hay un equipo jurídico americano y mexicano. Va por las dos vías; conmigo no hay juegos. Yo soy una persona sumamente seria, yo soy una persona sumamente honorable y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Eso sí te lo voy a repetir, eso sí lo voy a acentuar y eso sí lo voy a decir, porque la difamación no, conmigo no

Y sobre la manera en la que el cantante Pee Wee tomó esta información, el representante comentó lo siguiente: “Nosotros nos atacamos de la risa. Yo tengo 14 años de ser representante, mánager, de dedicarme a esto, de forjar y hacer figuras de cero. Pee Wee llega a Ink Entourage porque quería la reestructuración de una carrera, y eso es lo que estamos tratando de hacer”, agregó Rincón.

De acuerdo con la declaración del reconocido mánager, el exvocalista de Kumbia Kings comentó lo siguiente: “A mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes ni difamaciones”.



Pepe Rincón confesó que él tiene una postura distinta y que, hablando a título personal, pretende ir por la vía jurídica.