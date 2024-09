Pee Wee y su mánager atendieron una diligencia en su caso contra una revista

Este lunes se llevó a cabo el desahogo de la prueba confesional y una inspección judicial en la demanda que el cantante Pee Wee, y su mánager Pepe Rincón, entablaron hace más de un año en contra de una revista que aseguró que ambos no solo mantenían una relación sentimental, sino que habían contraído matrimonio.

¿Qué dijo el abogado de Pee Wee? A su salida de esta diligencia, su abogado, Enrique Orgaz, explicó lo sucedido.

Te puede interesar: Patricia Reyes Spíndola en el foro para hablar de la obra “Hijas de su Madre”

“Un interrogatorio para Notmusa, TV Notas, y un interrogatorio para, en este caso José Manuel. Se desahogaron también lo que se llama una inspección judicial sobre las notas periodísticas que siguen ahí y bueno, yo considero que fue muy provechoso”, declaró.

“Hubo una clara admisión de que publicó algo que no es cierto. Que nunca hicieron nada por verificar que lo que estaban diciendo era falso, que ellos se dedicaban y lucraban vendiendo revistas. Esto no es un delito, es lo que se conoce como responsabilidad civil; es decir, un hecho ilícito que vulnera en este caso la vida pública de las personas, sus emociones, su honra, su reputación”, aseveró.

¿Qué dijo Pee Wee?

Por su parte, Pee Wee compartió las repercusiones que ha tenido a raíz de esta difamación.

Te puede interesar: ¿Pepe Aguilar dedicó su nuevo tema con Carín León a su yerno Christian Nodal?

“Yo no pedí o no pedimos estar en esta situación de algo que es totalmente falso, ¿por qué uno tiene que pagar estas consecuencias del bullying en todas partes?, ¿por qué no me puedo parar en un lugar de redes sociales donde no se me hagan este tipo de preguntas que es bastante incómodo?”, dijo el cantante.

“Obviamente con mis familiares, con mis hermanos, todos sacados de onda. Es algo súper incómodo que la verdad por eso estamos aquí”, finalizó.