Así fue la pelea entre Sonido Pirata y Medio Metro. (VIDEO)

Una de las últimas estrellas que el internet nos ha regalado es Medio Metro, bailarín que se ganó el cariño de los usuarios en redes, principalmente por la peculiaridad de sus pasos. Mucha de su fama es gracias a Sonido Pirata, desafortunadamente, su relación llegó a su fin.

¿Quién es Medio Metro? José Eduardo, mejor conocido como Medio Metro, es un joven de 24 años y es originario de León, Guanajuato. Su popularidad creció gracias a los videos donde muestra sus mejores pasos, entre los que destacan el de “El Chavito del 8”, “El pingüino”, “El maniquí”, “La chaquetita”, entre otros.

¿Por qué se separaron Medio Metro y Sonido Pirata?

Julián Ramírez, voz de Sonido Pirata, reveló a través de un live de Facebook que ya no trabajarán juntos: “Quiero aclarar con las personas que tienen eventos conmigo y Medio Metro, ya no vamos a trabajar juntos, pero va a ser por cuestión de él y no mía. Él me está diciendo que ya por ahí va a agarrar sus contratos aparte”.

Ramírez aseguró haber apoyado a José Eduardo y negó estar triste por su rompimiento laboral: “Ya le eché su bendición a mi chaparrito”.

¿Qué opinaron las redes sociales?

Los fans de Medio Metro y Sonido Pirata han hecho todo tipo de comentarios al respecto, algunos consideran que se le subió la fama a José Eduardo y por eso decidió romper relaciones con el sonido que lo catapultó a la fama, mientras que otros tantos le desearon suerte en sus nuevos proyectos.

¿Qué dijo Medio Metro?

En entrevista con Dulce Gipsy, Medio Metro habló sobre su rompimiento con Sonido Pirata y reveló que la decisión de abandonar al sonidero no fue suya. También aseguró que su separación no tuvo que ver con ego ni ganar más dinero, lo que contrasta con las declaraciones de Julián Ramírez. “Él me despidió, él sabe por qué hizo las cosas, no me fui por el interés de dinero”.

Así mismo, el pequeño bailarín aseguró que nunca le faltó al respeto a Julián Ramírez, voz de Sonido Pirata, así como que jamás se sintió más que nadie y que no le interesa tener otro acercamiento con el animador del sonido.

“No me fui por interés de dinero, me fui porque quiero crecer más”, comentó José Eduardo, quien además señaló que se enteró que Sonido Pirata cobraba más de 5 mil pesos por sus presentaciones, pero él no ganaba lo mismo.

“Yo estoy agradecido, se lo agradezco mucho; estoy abierto para una nueva etapa”, añadió.

Por último, aseguró que con su trabajo quiere apoyar a su familia, en especial a uno de sus hermanos que no puede caminar. “Tengo un hermano que está malito, no puede caminar, y la verdad yo le estoy echando ganas por él, tiene 12 años… caminaba bien, de repente empezó a caminar de puntitas y luego ya no pudo caminar”.