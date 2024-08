En la entrevista que ofreció hace unos días en Puerto Rico, Christian Nodal elogió a su hoy suegro, Pepe Aguilar, afirmando que no es el ogro que todo el mundo imagina. Y hoy, el propio Pepe le devuelve el elogio, aunque con cierta advertencia.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre Christian Nodal?

En exclusiva para Ventaneando, Pepe Aguilar habló sobre las declaraciones que dio su ahora yerno, Christian Nodal, asegurando que era un suegro “tierno, empático y cariñoso”.

Pepe Aguilar advierte que como suegro trata dependiendo de cómo lo traten [VIDEO] Pepe Aguilar advierte que como suegro trata como lo traten. Además descarta rivalidad con la familia Fernández, aunque acepta que hay una sana competencia.

“No me conoce todavía, no me conoce”, declaró entre risas el intérprete de “Prometiste”, “Miedo”, “Por Mujeres como Tú”, “Perdóname” y “Me Estoy Acostumbrando A Ti”, entre otras.

Te puede interesar: Alejandra Guzmán tiene lista su defensa contra una denuncia de Frida Sofía

“Yo creo que a uno como ser humano es como le lleguen, ¿no? Juan Gabriel tenía una canción que decía: ‘Por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo’. Yo creo que todos, si él es respetuoso como lo ha sido, si es serio como lo ha sido y si es como ha sido así se le trata. Aparte es un buen muchacho, se da a querer el cabr...”, recalcó.

¿Existe rivalidad con la Dinastía Fernández? En entrevista exclusiva desde Colombia, Pepe Aguilar también habló sobre la llevada y traída rivalidad con la Dinastía Fernández. Pero, ¿es esta real o solo imaginaria?

“Nada más hay una competencia, una competencia sana, pero por supuesto que un respeto tremendo. Yo a Alejandro lo quiero, es mi amigo, a su padre (le tengo) muchísimo cariño, que en paz descanse. Acabo de estar con su hermano, con Gerardo hace semana, a caballo, estuvimos charreando”.

Te puede interesar: Pepe Aguilar advierte que como suegro trata dependiendo de cómo lo traten

“Hay mucho cariño porque hacemos lo mismo y entendemos lo difícil que es hacer lo que hacemos, mantener viva la tradición en pleno Siglo XXI donde está la tecnología al mil. La verdad yo lo único que puedo tener por ese hombre es respeto y le deseo lo mejor siempre”.

Pepe Aguilar viajó a Bogotá, Colombia, a donde fue acompañado por su esposa Aneliz Álvarez para hacer promoción al concierto que ofrecerá con sus hijos, Ángela y Leonardo, en la Arena Movistar el próximo 25 de octubre.

“Después de más de 25 años que no venía y hace 20 años pues Ángela no había nacido, Leonardo tenía muy poquitos años y me acuerdo de aquella época que venía a Colombia acompañando a mi padre. Algunas veces vine solo, pero ya era tiempo de regresar”, finalizó.