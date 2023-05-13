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FOTOS | Pepe Aguilar le hace un guiño a "Peso Pluma" y sus fans, ¡claro que reaccionaron!

El padre de Ángela Aguilar no ha sido indiferente a “Ella baila sola” de “Doble P” y causó sensación tras hacer un pequeño guiño a al cantante de corridos tumbados. Te contamos en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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