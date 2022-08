Pepe Aguilar habla fuerte sobre Gussy Lau tras polémica con Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar vivió uno de los momentos más polémicos meses atrás, luego de filtrarse algunas fotos de la cantante besando al compositor Gussy Lau.

¡Ángela Aguilar comparte en EXCLUSIVA su faceta como diseñadora de uñas de acrílico! Además presumió a su modelo estrella.

Tal parece que las fotos fueron filtradas por el propio Gussy Lau, quien además confirmó su supuesta relación con la hija de Pepe Aguilar para la cuenta de Instagram Chamonic.

A varias semenas del escándalo, Pepe Aguilar rompió el silencio para un programa de Estados Unidos y contó si despidió a Gussy Lau de su disquera.

“Todavía no sabemos qué va a pasar ahí, hay que ver, pero ya habíamos grabado veinti tantas canciones. Yo le deseo lo mejor en la vida, pero simplemente hay maneras de hacer las cosas”, declaró.

El intérprete de Por Mujeres Como Tú confirmó que su hija Ángela estuvo notablemente afectada tras la ventilación de su vida íntima.

“Le afectó más a ella... a mí qué. Le afectó más a ella y a mí me dolió por ella. No fue fácil para ella, no fue fácil... es un aprendizaje”, expresó.

Pepe, quien ahora lidera la Dinastía Aguilar, sabe que esto es solo un aprendizaje en la vida personal y profesional de su hija.

“Es una lección más, es un aprendizaje más y el chavo tiene mucho talento. Lo único que me queda decir es que Dios los bendiga a los dos”, contó.

Te puede interesar: Ángela Aguilar se va de México tras polémica por FOTOS.

Pepe Aguilar manda mensaje a Christian Nodal

Luego de los complicados meses que enfrenta Christian Nodal tras su ruptura de Belinda, Pepe Aguilar se dice dispuesto a ayudar al cantante de música regional mexicana en todo lo que se requiera.

“Yo lo apoyaría como disquera, porque se ve que como cualquier muchacho de su edad, requiere de gente que ya pasó por eso y que le diga ‘no pasa nada’. Christian tiene un talento fuera de serie, es tremendo”, concluyó.

También te puede interesar: VIDEO: Pepe Aguilar explota tras lo sucedido con Ángela Aguilar.