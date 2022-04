Ángela Aguilar se va de México tras polémica por FOTOS.

Durante la semana hemos sido testigos de una noticia que ha causado una fuerte polémica en redes sociales, ya que se reveló la nueva relación sentimental de Ángela Aguilar con un hombre 15 años mayor que ella.

¡Ángela Aguilar comparte en EXCLUSIVA su faceta como diseñadora de uñas de acrílico! Además presumió a su modelo estrella.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la joven cantante, pues Gussy Lau de 33 años no fue del todo honesto con ella quien publicó un video en donde reveló que le había dolido confiar en quien no debía confiar.

Por medio de una publicación, Ángela Aguilar aseguró que va a tomarse un tiempo para estar con su familia y poder organizar sus planes para el futuro. Ante los hechos, la cantante decidió salir con rumbo a París junto a su familia.

Pepe Aguilar confirma el viaje en familia

Pepe Aguilar confirmó a sus millones de fans que dejaron México, pero más allá de lo que todos estaban pensando, esto se trata de un viaje por trabajo, ya que la familia tiene planes de llevar su Jaripeo sin fronteras a Europa.

Tuvimos que ir de volada a París y a otro lugar ahí cerca de París porque andamos queriendo llevar Jaripeo sin fronteras a Europa. No se la esperaban, verdad. Ahorita tenemos este viaje a Francia y en julio tenemos otro a España para hablar de Jaripeo sin fronteras. Vamos a París toda la familia y con mucho gusto (…) Voy de negocios, sí, pero voy a disfrutar también. Toda la familia viene

Mientras la familia anda en busca de nuevos proyectos, Ángela Aguilar presume que se la pasa muy bien en su visita a París, aunque hasta el momento no ha realizado nuevas publicaciones de su viaje o de su estado de ánimo sobre la traición que sufrió por parte de quien fuera su novio.