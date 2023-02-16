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FOTOS | Pepe Aguilar 'sacó chispas' tras pregunta incómoda a Ángela Aguilar.

El charro mexicano sintió que la pregunta que le hizo un reportero a su hija era incómoda y sacó las uñas por su retoño.

Por: Tv Azteca

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