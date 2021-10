Pepe Aguilar da su humilde opinión sobre el pleito entre J Balvin y Residente.

El cantante de Regional Mexicano no se quiso quedar fuera de la polémica que envuelve a los cantantes del género urbano y les pidió, muy a su estilo, dejar de fijarse en pequeñeces.

Hace unos días se armó una controversia entre J Balvin y Residente luego de que el intérprete de “Rojo” se quejara contra la organización de Latin Grammy asegurando que hacen menos a los cantantes del género urbano, por lo que su colega le dedicó unas duras palabras.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido”, indicó J Balvin.

Por su parte, Resiente le contestó: “Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin″.

El cantante mexicano Pepe Aguilar compartió un video en sus redes sociales en donde externó su opinión y dio su propia postura sobre la pelea entre ambos artistas latinos, así como también habló de los premios y música.

El papá de Ángela Aguilar aseguró que más allá de los premios, hay que hablar de la calidad de los artistas: “Hay un conflicto o controversia con nuestros queridos hermanos y colegas de la música urbana. Yo solamente les quiero decir algo a todos... ¿Por qué les damos tanta importancia a cualquier premio y no nos fijamos más en la calidad de los pinch** artistas?”.

“A ver güe** dedíquense a hacer música y nada más. Si realmente no les importan los premios para que hacen tanto pedo... en realidad el mayor premio es que la gente siga tu música. Es que tú puedas hacer algo para transmitir lo que tú sientes”, aseguró el cantante.

El hijo de Flor Silvestre aseguró contundente que lo más importante es hacer música: “Con o sin Grammy yo voy a seguir haciendo música, yo no hago música porque me den un premio, entonces para qué le voy a dar tanta importancia a ese rollo y me voy a rasgar las vestiduras y lo voy a politizar”.

“Hacer algo político de unos premios que son para ganar dinero y que son para una televisora, una asociación o una academia. No jodan, la música se trata de que te guste, te llegue. No de que te ganes premios, estés nominado o no. No ma**, con todo respeto”, finalizó Pepe Aguilar.

