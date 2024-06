Pepe Cabello revela cuando Paco Stanley recibió un mensaje del Mayo Zambada

La hipótesis de que Paco Stanley fue ultimado hace 25 años debido a un ajuste de cuentas de la mafia persiste hasta hoy en día y se alimenta con testimonios como el de Pepe Cabello, su productor y director de cabecera durante muchos años, y quien admite haber presenciado la cercana relación que el malogrado conductor sostuvo con personajes como Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’.

De hecho, fue Pepe Cabello quien atestiguó el día en que al aire del programa “¡Pacátelas!”, Paco recibió un mensaje nada menos que de ‘El Mayo Zambada’ y esta es la exclusiva para Ventaneando.

Pepe Cabello recuerda cuando Paco Stanley comenzó a temer por su seguridad [VIDEO] El productor Pepe Cabello recuerda el momento en que Paco Stanley recibió un mensaje de Mayo Zambada, y asegura que ni él ni Paco ubicaban al narcotraficante.

¿Qué dijo Pepe Cabello sobre el mensaje que recibió Paco Stanley?

Pepe Cabello recordó que “yo dirigí ese segmento y en ese momento que sucedió ese incidente, yo no sabía quién era El Mayo Zambada, Paco tampoco sabía bien quién era El Mayo Zambada, fue un mensaje que llegó al público”.

“Ese mensaje se pasa a la edecán, la edecán la pasa al director de escena y el director de escena se lo entrega a Paco. Llegó así de improvisto, ¿tú crees que si hubiera sido malo lo hubiera dicho Paco?, se hubiera frenado, no, o lo hubiera omitido como lo hacía con muchos mensajes que no quería pasar.

Pero esa fue una broma que se hizo él mismo porque al final decía el mensaje: ‘esto no lo vayas a leer’, y Paco siempre hacía lo que le prohibían, entonces eso fue lo que le provocó, yo creo, sacarlo al aire”, recalcó.

¿El Mayo Zambada estuvo presente en el programa? Después de haber leído el controvertido mensaje, Pepe Cabelló recordó que volteó la cámara al público para ver dónde estaba El Mayo Zambada, sin saber que ahí estaba presente.

“Hay un personaje parecido que estaba en el público, pero en ese entonces te digo que no era conocido este personaje. Es más, creo que todavía no había ni ficha de búsqueda, si checan las fechas todavía no estaba ni en búsqueda”, aseveró.

Al preguntarle si Paco se reunió con este personaje después, Pepe Cabello declaró que “yo estaba en la cabina, yo ya no supe si en los camerinos se vieron, yo ya no supe”.

¿Paco Stanley recibió una amenaza de muerte antes de ser acribillado?

Sobre esto, Pepe Cabello respondió que “antes de que yo lo dejara tuvo un evento muy siniestro y peligroso en un restaurante que se llamaba antes ‘Las Gaoneras’, ahí en la Colonia Nápoles, donde llegaron a asaltar el lugar. Cuando llegaron con él le dijeron: ‘Nos mandaron matarte Paco’”.

Cabello recordó que a Paco Stanley únicamente le quitaron un reloj que traía y eso fue lo único que se llevaron de él. “En ese entonces fue cuando comenzó a resultar su cambio y su preocupación por su seguridad, empezó a buscar los escoltas que traía y empezó a buscar más seguridad”.