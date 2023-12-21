PepsiCo México avanza en su agenda de electromovilidad

PepsiCo México continúa implementando medidas para reducir el uso de combustibles fósiles en sus operaciones y generar un cambio positivo para el planeta.

En 2023 PepsiCo México ocupó el cuarto lugar en el top 5 del ranking Empresas Responsables de la revista Expansión. El objetivo del ranking es reconocer a las empresas con mejores prácticas ASG –es decir, en materia de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza corporativa–. En cuanto a Cuidado Ambiental, PepsiCo México obtuvo el primer lugar.

Este reconocimiento responde a las acciones que desde hace varios años ha emprendido la compañía para reducir su huella de carbono, entre ellas, la puesta en marcha de su agenda de electromovilidad. Estas y otras acciones tienen como objetivo reducir en 75 % la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en sus operaciones directas para 2030.

Las acciones de la agenda de electromovilidad de PepsiCo México iniciaron a principios de 2023 en Huejotzingo, Puebla. Para el tercer trimestre del mismo año, pusieron en funcionamiento los primeros cinco centros de distribución (Tlalpizáhuac, Naucalpan, Xalostoc, Tláhuac y Atizapán), en los que 100 % de su flota de distribución se renovó con la integración de 320 vehículos eléctricos de última generación. Con el uso de estas unidades lograrán una reducción anual de 2 796 toneladas de CO2.

La llegada del tractocamión de Scania

A estos vehículos se suma la reciente adquisición de un tractocamión eléctrico de Scania, el cual también operará en estos centros de distribución, los más grandes de la compañía en el valle de México. El tractocamión cuenta con una autonomía de 250 kilómetros y permitirá la reducción anual de 49 toneladas de CO2.

Otro punto de la agenda de electromovilidad de la compañía contempla que la nueva flota contribuirá al ingreso gradual de todas sus unidades al Programa de Autorregulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, el cual exige que 10 % de las flotas inscritas sean verdes y que el porcentaje aumente 10 % cada año.

Para 2024, la compañía tiene como meta continuar con la reducción de emisiones de GEI al sumar más unidades de reparto eléctricas, incluidos los tractocamiones.

En un comunicado de prensa, Roberto Martínez, presidente de PepsiCo Alimentos México, explicó que la expansión de la flota de vehículos eléctricos es una iniciativa que “va de la mano con las mejores prácticas para la administración y el control de uso de combustible, así como la utilización de combustibles alternativos, como biogás e hidrógeno”.

PepsiCo México es una empresa reconocida a escala global por sus acciones para el cuidado del medio ambiente. Estas se agrupan en su estrategia PepsiCo Positivo (pep+), que tiene en el centro de sus operaciones la sustentabilidad y a las personas, y que plantea una transformación a largo plazo desde tres pilares: Agricultura positiva, Cadena de valor positiva y Elecciones positivas.

La reducción del uso de combustibles fósiles en plantas de producción y la agenda de electromovilidad de la compañía se inscriben en el pilar Cadena de valor positiva, que busca lograr que la empresa tenga emisiones netas cero para 2040 y ser Net Water Positive para 2030, es decir, restablecer más agua de la que consume en zonas con alto estrés hídrico.

De acuerdo con el Reporte ESG 2022 de PepsiCo México, publicado en su sitio web: https://www.pepsico.com.mx/sustentabilidad/reporte-de-sustentabilidad, con pep+ y la transformación de sus operaciones, han reducido en 52 % las emisiones de CO2 en sus plantas de manufactura y en 30 % la emisión de GEI respecto a 2015.